Ефимов: в Москве выставили на торги часть усадьбы Александрово-Щапово
14:12 29.09.2025 (обновлено: 14:49 29.09.2025)
Ефимов: в Москве выставили на торги часть усадьбы Александрово-Щапово
Ефимов: в Москве выставили на торги часть усадьбы Александрово-Щапово
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В Москве выставили на торги часть усадьбы Александрово-Щапово для ее дальнейшей реставрации силами инвестора, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что предлагается арендовать в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год" пять объектов по адресу: поселок Щапово, дом 47, строения 1–4, и дом 7. Их суммарная площадь составляет почти 800 квадратных метров."По условиям программы их будет необходимо отреставрировать, после чего появится возможность перейти на льготную ставку аренды. С учетом богатого прошлого памятника архитектуры перспективными могут стать бизнес-проекты, связанные с историей усадьбы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Усадьба имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, указывается в сообщении.В нем уточняется, что провести работы по реставрации части усадьбы инвестор должен за пять лет.Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что уже выполнена реставрация двух гротов, расположенных на территории усадьбы Кузьминки.
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Ефимов: в Москве выставили на торги часть усадьбы Александрово-Щапово

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В Москве выставили на торги часть усадьбы Александрово-Щапово для ее дальнейшей реставрации силами инвестора, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что предлагается арендовать в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год" пять объектов по адресу: поселок Щапово, дом 47, строения 1–4, и дом 7. Их суммарная площадь составляет почти 800 квадратных метров.
"По условиям программы их будет необходимо отреставрировать, после чего появится возможность перейти на льготную ставку аренды. С учетом богатого прошлого памятника архитектуры перспективными могут стать бизнес-проекты, связанные с историей усадьбы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Усадьба имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, указывается в сообщении.
В нем уточняется, что провести работы по реставрации части усадьбы инвестор должен за пять лет.
Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что уже выполнена реставрация двух гротов, расположенных на территории усадьбы Кузьминки.
