https://ria.ru/20250929/efimov-2045083078.html
Ефимов: в Москве выставили на торги часть усадьбы Александрово-Щапово
Ефимов: в Москве выставили на торги часть усадьбы Александрово-Щапово - РИА Новости, 29.09.2025
Ефимов: в Москве выставили на торги часть усадьбы Александрово-Щапово
В Москве выставили на торги часть усадьбы Александрово-Щапово для ее дальнейшей реставрации силами инвестора, заявил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T14:12:00+03:00
2025-09-29T14:12:00+03:00
2025-09-29T14:49:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_0:28:3071:1755_1920x0_80_0_0_ae9913dd6e51ab3b22498ef263b2f52c.png
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В Москве выставили на торги часть усадьбы Александрово-Щапово для ее дальнейшей реставрации силами инвестора, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что предлагается арендовать в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год" пять объектов по адресу: поселок Щапово, дом 47, строения 1–4, и дом 7. Их суммарная площадь составляет почти 800 квадратных метров."По условиям программы их будет необходимо отреставрировать, после чего появится возможность перейти на льготную ставку аренды. С учетом богатого прошлого памятника архитектуры перспективными могут стать бизнес-проекты, связанные с историей усадьбы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Усадьба имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, указывается в сообщении.В нем уточняется, что провести работы по реставрации части усадьбы инвестор должен за пять лет.Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что уже выполнена реставрация двух гротов, расположенных на территории усадьбы Кузьминки.
https://ria.ru/20250929/efimov-2044685173.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806704_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f66241734498907c16760763d84ac89e.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Москве выставили на торги часть усадьбы Александрово-Щапово
Ефимов: в Москве силами инвестора восстановят часть усадьбы Александрово-Щапово
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В Москве выставили на торги часть усадьбы Александрово-Щапово для ее дальнейшей реставрации силами инвестора, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что предлагается арендовать в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год" пять объектов по адресу: поселок Щапово, дом 47, строения 1–4, и дом 7. Их суммарная площадь составляет почти 800 квадратных метров.
"По условиям программы их будет необходимо отреставрировать, после чего появится возможность перейти на льготную ставку аренды. С учетом богатого прошлого памятника архитектуры перспективными могут стать бизнес-проекты, связанные с историей усадьбы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Усадьба имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, указывается в сообщении.
В нем уточняется, что провести работы по реставрации части усадьбы инвестор должен за пять лет.
Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что уже выполнена реставрация двух гротов, расположенных на территории усадьбы Кузьминки.