Ефимов: в Москве выставили на торги часть усадьбы Александрово-Щапово

Ефимов: в Москве выставили на торги часть усадьбы Александрово-Щапово

Ефимов: в Москве выставили на торги часть усадьбы Александрово-Щапово

29.09.2025

В Москве выставили на торги часть усадьбы Александрово-Щапово для ее дальнейшей реставрации силами инвестора, заявил заммэра столицы по градостроительной...

2025-09-29T14:12:00+03:00

2025-09-29T14:12:00+03:00

2025-09-29T14:49:00+03:00

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В Москве выставили на торги часть усадьбы Александрово-Щапово для ее дальнейшей реставрации силами инвестора, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что предлагается арендовать в рамках программы "1 рубль за квадратный метр в год" пять объектов по адресу: поселок Щапово, дом 47, строения 1–4, и дом 7. Их суммарная площадь составляет почти 800 квадратных метров."По условиям программы их будет необходимо отреставрировать, после чего появится возможность перейти на льготную ставку аренды. С учетом богатого прошлого памятника архитектуры перспективными могут стать бизнес-проекты, связанные с историей усадьбы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Усадьба имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, указывается в сообщении.В нем уточняется, что провести работы по реставрации части усадьбы инвестор должен за пять лет.Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что уже выполнена реставрация двух гротов, расположенных на территории усадьбы Кузьминки.

