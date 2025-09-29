https://ria.ru/20250929/efimov-2044685173.html

Ефимов: в бывшей промзоне в Перове возведут школу, детсад и поликлинику

Ефимов: в бывшей промзоне в Перове возведут школу, детсад и поликлинику - РИА Новости, 29.09.2025

Ефимов: в бывшей промзоне в Перове возведут школу, детсад и поликлинику

По проекту комплексного развития на территории бывшей промзоны "Прожектор" в районе Перово на востоке Москвы построят свыше 360 тысяч квадратных метров... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T09:12:00+03:00

2025-09-29T09:12:00+03:00

2025-09-29T09:40:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04fa8bf5006de6cf29d185b47487835b.jpg

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. По проекту комплексного развития на территории бывшей промзоны "Прожектор" в районе Перово на востоке Москвы построят свыше 360 тысяч квадратных метров недвижимости, включая школу, детский сад и поликлинику, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Отведенный под редевелопмент участок расположен в границах 1-го, 2-го, 3-го проездов Перова Поля и Зелёного проспекта, в пешей доступности от станции метро "Перово"."На участке площадью 16,9 гектара сформируют квартал с жильем и востребованной инфраструктурой. Общая площадь недвижимости составит около 363,8 тысячи квадратных метров. Реализация проекта позволит создать здесь более 690 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, площадь жилья по проекту редевеломпента составит более 194 тысяч квадратных метров, в том числе более 19 тысяч придется на квартиры по программе реновации. Кроме того, в рамках КРТ построят поликлинику, а также в составе единого комплекса школу на 2 тысячи учеников и детсадна 350 воспитанников.Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решения о реализации проектов КРТ в семи районах: Черёмушках, Конькове, Ясеневе, Марфине, Отрадном, Преображенском и Коммунарке.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы