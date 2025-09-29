https://ria.ru/20250929/efimov-2044685173.html
Ефимов: в бывшей промзоне в Перове возведут школу, детсад и поликлинику
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. По проекту комплексного развития на территории бывшей промзоны "Прожектор" в районе Перово на востоке Москвы построят свыше 360 тысяч квадратных метров недвижимости, включая школу, детский сад и поликлинику, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Отведенный под редевелопмент участок расположен в границах 1-го, 2-го, 3-го проездов Перова Поля и Зелёного проспекта, в пешей доступности от станции метро "Перово"."На участке площадью 16,9 гектара сформируют квартал с жильем и востребованной инфраструктурой. Общая площадь недвижимости составит около 363,8 тысячи квадратных метров. Реализация проекта позволит создать здесь более 690 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, площадь жилья по проекту редевеломпента составит более 194 тысяч квадратных метров, в том числе более 19 тысяч придется на квартиры по программе реновации. Кроме того, в рамках КРТ построят поликлинику, а также в составе единого комплекса школу на 2 тысячи учеников и детсадна 350 воспитанников.Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающие редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решения о реализации проектов КРТ в семи районах: Черёмушках, Конькове, Ясеневе, Марфине, Отрадном, Преображенском и Коммунарке.
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
