Вау! Русский миллиардер вскрыл парижские тайны

Вау! Русский миллиардер вскрыл парижские тайны - РИА Новости, 29.09.2025

Вау! Русский миллиардер вскрыл парижские тайны

Павел Дуров, петербуржец, человек мира, европеец по привычкам, но русский, поскольку ориентируется на справедливость и ведет себя открыто, заявил, что высшее... 29.09.2025

Павел Дуров, петербуржец, человек мира, европеец по привычкам, но русский, поскольку ориентируется на справедливость и ведет себя открыто, заявил, что высшее французское руководство хотело вертеть и демократическими (так принято квалифицировать голосование в Молдавии в подручной Парижу медийке) выборами в других государствах, и собственным правосудием так, как ему угодно.Дуров в свойственной ему манере спокойной сетевой коммуникации сообщил миллионам пользователей и подписчиков, что ему было предложено разменять прямое вмешательство менеджеров "Телеграма" и их игры на стороне Парижа на "хорошие слова" о миллиардере и планетарной звезде IT-индустрии судебному следователю, ведущему его дело.Дурову в вину при задержании на трапе в парижском аэропорту Ле Бурже вменили "педофильские чаты" и обмен в этих чатах фото и видео педокриминального содержания. Французская юстиция, некормленая и туповатая по причине финансирования по остаточному принципу (все деньги из казны уходят киевскому тараканищу), не смогла придумать ничего глупее, чем эти отмазки. Они вызывают хохот у тех, кому хоть немного знакомо, как функционируют и сама "телега", и ее алгоритмы. А еще французская юстиция, упорото ненавидящая богатых и креативных, не смогла даже представить, что, оказывается, русский миллиардер Дуров может ее стереть в труху, написав пару постов в "энторнетике".Тут сразу нужно сказать, что хотя сам Павел Валерьевич пишет о высокопоставленных французских разведчиках, на самом деле он говорит о нынешнем хозяине Елисейского дворца. Все, что связано и с разведкой, и с контрразведкой, функционированием этих (и многих других) спецслужб, — прямая прерогатива Эммануэля Макрона. Руководство этих органов назначается лично президентом. И из числа многолетне близких и преданных президенту людей.Таким образом, говоря о "французских разведчиках", Дуров имеет в виду Макрона.То, что Франция, провалившись при Макроне и получив по рукам в Грузии (где гражданку Пятой республики мадам Зурабившвили, пусть не без труда, но высадили из кресла президента), не сумев нагнуть нас на той территории Незалежной, что Украина еще контролирует, обратила влажные взоры своих голубых глаз на Молдавию, нет ничего удивительного.У обеих стран постсоветского пространства при всей непохожести есть общая черта.Молдавия имеет, пусть и непрямой, но выход к Черноморью — порт Джурджулешты. Формально гавань в собственности Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Фактически несколько сот километров в устье Дуная, где порт и расположен, Молдавия получила от Украины в рамках двустороннего обмена территориями еще в середине нулевых. Грузия же с античности, эпохи легенд и мифов Древней Греции играла колоссальную роль в акватории Черноморья.И ужимки Макрона, который примчался в Кишинев на национальный праздник Молдавии, День независимости, чтобы вновь наговорить русофобских гадостей в наш адрес, осудив наш "экспансионизм", "вмешательство во внутренние дела независимой страны" и "противодействие Молдавии на ее европейском пути", и прыжки его прямых подчиненных, от военных до разведчиков, служат одной-единственной цели. Париж мечтает взять нас на Черном море в тиски.Франция это пыталась сделать во время Крымской войны, будучи монархией во главе с Наполеоном III. У племянника Бонапарта была сугубо личная идея-фикс — взять реванш за позорное поражение любимого дядюшки.Франция это пыталась сделать и во время интервенции в 1918 году, когда уже республиканская власть хотела взять под контроль практически весь юг нашей страны, от Дона до Одессы. С контролем важнейших портов, торговых и иных логистических маршрутов, снабжения продовольствием.Париж таким образом мечтал поставить молодое Советское государство на колени, измотав его экономически.Сейчас Париж решил удвоить ставки: занимаясь как не в себя политическим рукоблудием на Украине, он предположил, что с Молдавией эти игры на грани геополитической перверсии ему точно не повредят.Как только решение на самом верху французской власти было принято, процесс пошел.Известно даже, когда ему дали старт. Это начало января прошлого года, тогда руководить Генеральным директоратом внешней безопасности (иначе — разведывательной службы Пятой республики) Макрон назначил своего однокашника по Национальной школе администрации Николя Лернера.Именно Лернер был тем человеком, кто уже обращался к Павлу Валерьевичу Дурову "заблокировать каналы в "Телеграме". Тогда речь шла тоже о выборах, но в другой стране — Румынии.Совпадение, что и Румыния, как и Грузия, имеет выходы к Черному морю? Все же вряд ли.Совпадение, что накануне молдавских выборов все к тому же русскому миллиардеру пришла французская разведка, чтобы предложить торг? Точно нет.Франция не оставляет мечты с нами поквитаться. Последние двести с лишним лет поражение Бонапарта, неудовлетворительные для нее итоги Крымской кампании (от той победы в ее столице остался лишь мост Альма, а Крым наш по-прежнему), интервенция столетней давности, завершившаяся бегством экспедиционных войск, — все это вызывает у элит страшный, ничем не утолимый зуд.Русский миллиардер Дуров причины этого зуда вскрыл. Мир, правда, не сильно удивился: лишь Маск отреагировал, написав ВАУ. Именно в такой сетевой орфографии. Для нас никакого "вау", конечно же, нет: обвиняя нас в неких "вмешательствах", западники всегда говорили на самом деле о себе. Мы лишь отметили — для себя, что снова оказались правы. Ну и то, что Дуров в ситуации, далеко не простой для него, находит силы сражаться с этими персонажами, тоже хорошо.Даже на этом — высшем — уровне очень закрытого клуба хайтековской элиты и наша правота, и наша победа не вызывают сомнений.

2025

Елена Караева

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Елена Караева

