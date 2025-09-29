https://ria.ru/20250929/dtp-2045013354.html
В ДТП с большегрузом в Забайкалье погибли три пенсионера
ВЛАДИВОСТОК, 29 сен - РИА Новости. Восьмидесятилетний житель Бурятии на иномарке врезался в большегруз в Забайкалье, три человека, включая водителя, погибли, ещё одна пассажирка госпитализирована, сообщает Госавтоинспекция региона. По данным ГАИ, смертельная авария произошла в Хилокском районе, предварительно, в воскресенье вечером. На 836-м километре федеральной трассы Иркутск - Чита 80-летний водитель Toyota Fielder не справился с управлением и врезался в стоящий на дороге большегруз. "В результате ДТП два пассажира (1939 г.р. и 1948 г.р.), водитель Toyota Fielder погибли. В медицинское учреждение доставлена 76-летняя женщина-пассажир. Все они жители Республики Бурятия", - говорится в Тelegram-канале ведомства. Обстоятельства аварии устанавливаются, информирует ГАИ.
