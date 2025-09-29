Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с большегрузом в Забайкалье погибли три пенсионера - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:21 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/dtp-2045013354.html
В ДТП с большегрузом в Забайкалье погибли три пенсионера
В ДТП с большегрузом в Забайкалье погибли три пенсионера - РИА Новости, 29.09.2025
В ДТП с большегрузом в Забайкалье погибли три пенсионера
Восьмидесятилетний житель Бурятии на иномарке врезался в большегруз в Забайкалье, три человека, включая водителя, погибли, ещё одна пассажирка... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T05:21:00+03:00
2025-09-29T05:21:00+03:00
происшествия
республика бурятия
хилокский район
иркутск
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045013220_0:0:1276:719_1920x0_80_0_0_e742c4020bd3d8e3dc3d686ef759df6e.png
ВЛАДИВОСТОК, 29 сен - РИА Новости. Восьмидесятилетний житель Бурятии на иномарке врезался в большегруз в Забайкалье, три человека, включая водителя, погибли, ещё одна пассажирка госпитализирована, сообщает Госавтоинспекция региона. По данным ГАИ, смертельная авария произошла в Хилокском районе, предварительно, в воскресенье вечером. На 836-м километре федеральной трассы Иркутск - Чита 80-летний водитель Toyota Fielder не справился с управлением и врезался в стоящий на дороге большегруз. "В результате ДТП два пассажира (1939 г.р. и 1948 г.р.), водитель Toyota Fielder погибли. В медицинское учреждение доставлена 76-летняя женщина-пассажир. Все они жители Республики Бурятия", - говорится в Тelegram-канале ведомства. Обстоятельства аварии устанавливаются, информирует ГАИ.
https://ria.ru/20250928/kuzbass-2044875865.html
республика бурятия
хилокский район
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045013220_201:0:1160:719_1920x0_80_0_0_15f6266c46447184009462902622aacc.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика бурятия, хилокский район, иркутск, гибдд мвд рф
Происшествия, Республика Бурятия, Хилокский район, Иркутск, ГИБДД МВД РФ
В ДТП с большегрузом в Забайкалье погибли три пенсионера

В ДТП с большегрузом в Забайкалье погибли три пенсионера, один госпитализирован

© Госавтоинспекция Забайкальского краяЛегковой автомобиль, врезавшийся в грузовик в Бурятии. Кадр из видео
Легковой автомобиль, врезавшийся в грузовик в Бурятии. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Госавтоинспекция Забайкальского края
Легковой автомобиль, врезавшийся в грузовик в Бурятии. Кадр из видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 29 сен - РИА Новости. Восьмидесятилетний житель Бурятии на иномарке врезался в большегруз в Забайкалье, три человека, включая водителя, погибли, ещё одна пассажирка госпитализирована, сообщает Госавтоинспекция региона.
По данным ГАИ, смертельная авария произошла в Хилокском районе, предварительно, в воскресенье вечером. На 836-м километре федеральной трассы Иркутск - Чита 80-летний водитель Toyota Fielder не справился с управлением и врезался в стоящий на дороге большегруз.
"В результате ДТП два пассажира (1939 г.р. и 1948 г.р.), водитель Toyota Fielder погибли. В медицинское учреждение доставлена 76-летняя женщина-пассажир. Все они жители Республики Бурятия", - говорится в Тelegram-канале ведомства.
Обстоятельства аварии устанавливаются, информирует ГАИ.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В Кузбассе человек погиб при ДТП с грузовиком
28 сентября, 10:32
 
ПроисшествияРеспублика БурятияХилокский районИркутскГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала