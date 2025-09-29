https://ria.ru/20250929/dtp-2045013354.html

В ДТП с большегрузом в Забайкалье погибли три пенсионера

В ДТП с большегрузом в Забайкалье погибли три пенсионера - РИА Новости, 29.09.2025

В ДТП с большегрузом в Забайкалье погибли три пенсионера

Восьмидесятилетний житель Бурятии на иномарке врезался в большегруз в Забайкалье, три человека, включая водителя, погибли, ещё одна пассажирка... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T05:21:00+03:00

2025-09-29T05:21:00+03:00

2025-09-29T05:21:00+03:00

происшествия

республика бурятия

хилокский район

иркутск

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045013220_0:0:1276:719_1920x0_80_0_0_e742c4020bd3d8e3dc3d686ef759df6e.png

ВЛАДИВОСТОК, 29 сен - РИА Новости. Восьмидесятилетний житель Бурятии на иномарке врезался в большегруз в Забайкалье, три человека, включая водителя, погибли, ещё одна пассажирка госпитализирована, сообщает Госавтоинспекция региона. По данным ГАИ, смертельная авария произошла в Хилокском районе, предварительно, в воскресенье вечером. На 836-м километре федеральной трассы Иркутск - Чита 80-летний водитель Toyota Fielder не справился с управлением и врезался в стоящий на дороге большегруз. "В результате ДТП два пассажира (1939 г.р. и 1948 г.р.), водитель Toyota Fielder погибли. В медицинское учреждение доставлена 76-летняя женщина-пассажир. Все они жители Республики Бурятия", - говорится в Тelegram-канале ведомства. Обстоятельства аварии устанавливаются, информирует ГАИ.

https://ria.ru/20250928/kuzbass-2044875865.html

республика бурятия

хилокский район

иркутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика бурятия, хилокский район, иркутск, гибдд мвд рф