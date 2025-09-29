https://ria.ru/20250929/donetsk-2045190140.html
В Донецке прогремели взрывы
В Донецке прогремели взрывы - РИА Новости, 29.09.2025
В Донецке прогремели взрывы
В небе над Донецком прозвучали два взрыва, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T17:33:00+03:00
2025-09-29T17:33:00+03:00
2025-09-29T17:52:00+03:00
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899505733_0:0:3295:1854_1920x0_80_0_0_95601cd9db431570a50df16b584828cc.jpg
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. В небе над Донецком прозвучали два взрыва, передает корреспондент РИА Новости. В 17.15 и 17.20 мск в небе прозвучали взрывы. Они были слышны в разных районах города.
https://ria.ru/20250920/donetsk-2043135556.html
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899505733_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_4051a232c162729950d32589aae613cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк
В Донецке прогремели взрывы
В небе над Донецком прогремели два взрыва