В Донецке прогремели взрывы - РИА Новости, 29.09.2025
17:33 29.09.2025 (обновлено: 17:52 29.09.2025)
В Донецке прогремели взрывы
В Донецке прогремели взрывы
В небе над Донецком прозвучали два взрыва, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.09.2025
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. В небе над Донецком прозвучали два взрыва, передает корреспондент РИА Новости. В 17.15 и 17.20 мск в небе прозвучали взрывы. Они были слышны в разных районах города.
Новости
Донецк
В Донецке прогремели взрывы

В небе над Донецком прогремели два взрыва

Российские флаги на одной из улиц Донецка
Российские флаги на одной из улиц Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 сен - РИА Новости. В небе над Донецком прозвучали два взрыва, передает корреспондент РИА Новости.
В 17.15 и 17.20 мск в небе прозвучали взрывы. Они были слышны в разных районах города.
