Праздник "Активного долголетия" собрал более 700 участников в Подмосковье

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Спортивно-творческий праздник в рамках программы "Активное долголетие" состоялся в подмосковном Одинцове, в нем приняли участие более 700 человек, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. Мероприятие собрало представителей из девяти городских округов Подмосковья. В пресс-службе отметили, что праздник объединил людей разных возрастов, ориентированных на здоровый образ жизни и активное долголетие. В программу вошли разнообразные активности. Так, участники могли посетить мастер-классы по китайской оздоровительной практике тайцзицюань и современному граффити. В творческих зонах были организованы занятия по рисованию, рукоделию и плетению маскировочных сетей для военнослужащих. Также работала ярмарка изделий ручной работы, где можно было приобрести работы участниц проекта. Музыкальную программу обеспечила кавер-группа "Стиляги". Центральным событием праздника стала оздоровительная зарядка по методике Владимира Плетнева. После активной части мероприятия для участников организовали полевую кухню и чаепитие. В ведомстве напомнили, что стать участниками проекта "Активное долголетие" могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60.
