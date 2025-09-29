https://ria.ru/20250929/dagestan-2045133830.html
В Дагестане при пожаре в частном доме погибли два человека
В Дагестане при пожаре в частном доме погибли два человека - РИА Новости, 29.09.2025
В Дагестане при пожаре в частном доме погибли два человека
Два человека, в том числе малолетний ребенок, погибли при пожаре в частном доме в Казбековском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T14:39:00+03:00
2025-09-29T14:39:00+03:00
2025-09-29T15:05:00+03:00
происшествия
казбековский район
республика дагестан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045137282_0:38:484:310_1920x0_80_0_0_a2804d871000d3818ed44da35f056891.jpg
МАХАЧКАЛА, 29 сен - РИА Новости. Два человека, в том числе малолетний ребенок, погибли при пожаре в частном доме в Казбековском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "По предварительным данным, в селе Хубар Казбековского района республики в частном домовладении произошел пожар, в результате чего погиб мужчина и малолетний ребенок 2022 года рождения", - говорится в сообщении. В связи с произошедшим организована доследственная проверка, добавили в ведомстве.Пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану при этом сообщает, что пожарные обнаружили тело мужчины 1950 года рождения, а также передали бригаде скорой помощи ребенка пяти лет, но он скончался по пути в больницу. Пожар локализовали на площади 400 квадратных метров.
https://ria.ru/20250929/bpla-2045033439.html
казбековский район
республика дагестан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045137282_0:0:484:363_1920x0_80_0_0_bb008bd622a0e3c992fdcb2f66987e15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казбековский район, республика дагестан, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Казбековский район, Республика Дагестан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане при пожаре в частном доме погибли два человека
В Дагестане при пожаре в частном доме погибли мужчина и ребенок