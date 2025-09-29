https://ria.ru/20250929/dagestan-2045133830.html

В Дагестане при пожаре в частном доме погибли два человека

В Дагестане при пожаре в частном доме погибли два человека - РИА Новости, 29.09.2025

В Дагестане при пожаре в частном доме погибли два человека

Два человека, в том числе малолетний ребенок, погибли при пожаре в частном доме в Казбековском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T14:39:00+03:00

2025-09-29T14:39:00+03:00

2025-09-29T15:05:00+03:00

происшествия

казбековский район

республика дагестан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045137282_0:38:484:310_1920x0_80_0_0_a2804d871000d3818ed44da35f056891.jpg

МАХАЧКАЛА, 29 сен - РИА Новости. Два человека, в том числе малолетний ребенок, погибли при пожаре в частном доме в Казбековском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "По предварительным данным, в селе Хубар Казбековского района республики в частном домовладении произошел пожар, в результате чего погиб мужчина и малолетний ребенок 2022 года рождения", - говорится в сообщении. В связи с произошедшим организована доследственная проверка, добавили в ведомстве.Пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану при этом сообщает, что пожарные обнаружили тело мужчины 1950 года рождения, а также передали бригаде скорой помощи ребенка пяти лет, но он скончался по пути в больницу. Пожар локализовали на площади 400 квадратных метров.

2025

Новости

