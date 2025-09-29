Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане при пожаре в частном доме погибли два человека
14:39 29.09.2025 (обновлено: 15:05 29.09.2025)
В Дагестане при пожаре в частном доме погибли два человека
В Дагестане при пожаре в частном доме погибли два человека - РИА Новости, 29.09.2025
В Дагестане при пожаре в частном доме погибли два человека
Два человека, в том числе малолетний ребенок, погибли при пожаре в частном доме в Казбековском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного... РИА Новости, 29.09.2025
происшествия
казбековский район
республика дагестан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МАХАЧКАЛА, 29 сен - РИА Новости. Два человека, в том числе малолетний ребенок, погибли при пожаре в частном доме в Казбековском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "По предварительным данным, в селе Хубар Казбековского района республики в частном домовладении произошел пожар, в результате чего погиб мужчина и малолетний ребенок 2022 года рождения", - говорится в сообщении. В связи с произошедшим организована доследственная проверка, добавили в ведомстве.Пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану при этом сообщает, что пожарные обнаружили тело мужчины 1950 года рождения, а также передали бригаде скорой помощи ребенка пяти лет, но он скончался по пути в больницу. Пожар локализовали на площади 400 квадратных метров.
казбековский район
республика дагестан
россия
происшествия, казбековский район, республика дагестан, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Казбековский район, Республика Дагестан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане при пожаре в частном доме погибли два человека

В Дагестане при пожаре в частном доме погибли мужчина и ребенок

© Кадр видео из соцсетейПожар в частном доме в селе Хубар в Казбековском районе Дагестана
Пожар в частном доме в селе Хубар в Казбековском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Кадр видео из соцсетей
Пожар в частном доме в селе Хубар в Казбековском районе Дагестана
МАХАЧКАЛА, 29 сен - РИА Новости. Два человека, в том числе малолетний ребенок, погибли при пожаре в частном доме в Казбековском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"По предварительным данным, в селе Хубар Казбековского района республики в частном домовладении произошел пожар, в результате чего погиб мужчина и малолетний ребенок 2022 года рождения", - говорится в сообщении.
В связи с произошедшим организована доследственная проверка, добавили в ведомстве.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану при этом сообщает, что пожарные обнаружили тело мужчины 1950 года рождения, а также передали бригаде скорой помощи ребенка пяти лет, но он скончался по пути в больницу. Пожар локализовали на площади 400 квадратных метров.
Пожар в частном доме на фоне атаки беспилотников в подмосковном Воскресенске - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Подмосковье два человека погибли при пожаре из-за атаки БПЛА
Вчера, 09:32
 
ПроисшествияКазбековский районРеспублика ДагестанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
