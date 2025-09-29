Рейтинг@Mail.ru
10:36 29.09.2025 (обновлено: 13:54 29.09.2025)
Бывшего вице-губернатора Свердловской области заподозрили в мошенничестве
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, задержанному в понедельник, вменяют мошенничество, обвинение ему ещё не предъявлено, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кирилова."Вменяют статью о мошенничестве, обвинение ещё не предъявлено", – сказала собеседница агентства.Чемезов – один из ответчиков по иску Генпрокуратуры о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". В середине сентября он заявил журналистам, что его счета и счета его супруги арестованы, уголовное дело не возбуждено, но домой приходили судебные приставы. Указом губернаторам 25 сентября Чемезов был освобожден от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области. Этот пост он занимал с декабря 2021 года.По словам Кириловой, подозрение не разъяснено. Адвокат также отметила, что Чемезов был задержан при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей."Чемезов позавчера был вызван повесткой на сегодняшнее утро. При этом в СМИ появились сообщения, что его планируют задержать. Вероятно, это была провокация, чтобы он скрылся. Несмотря на это, Олег Леонидович законопослушно по повестке явился и был задержан... Счета у всей семьи заблокированы. В том числе у всех ближних родственников", - сказала Кирилова.Супругу Чемезова Елену 22 сентября отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве, совершенном группой лиц, свой вины она не признает.23 сентября правоохранительные органы сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов.Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала Боброва, Черных и Боликова арестовал по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи.На заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Также стало известно, что обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова.
Бывшего вице-губернатора Свердловской области заподозрили в мошенничестве

Бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова заподозрили в мошенничестве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, задержанному в понедельник, вменяют мошенничество, обвинение ему ещё не предъявлено, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кирилова.
"Вменяют статью о мошенничестве, обвинение ещё не предъявлено", – сказала собеседница агентства.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Топ-менеджера авиазавода обвинили во взятке сотруднику института Минобороны
26 сентября, 13:24
Чемезов – один из ответчиков по иску Генпрокуратуры о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". В середине сентября он заявил журналистам, что его счета и счета его супруги арестованы, уголовное дело не возбуждено, но домой приходили судебные приставы. Указом губернаторам 25 сентября Чемезов был освобожден от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области. Этот пост он занимал с декабря 2021 года.
По словам Кириловой, подозрение не разъяснено. Адвокат также отметила, что Чемезов был задержан при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.
"Чемезов позавчера был вызван повесткой на сегодняшнее утро. При этом в СМИ появились сообщения, что его планируют задержать. Вероятно, это была провокация, чтобы он скрылся. Несмотря на это, Олег Леонидович законопослушно по повестке явился и был задержан... Счета у всей семьи заблокированы. В том числе у всех ближних родственников", - сказала Кирилова.
Супругу Чемезова Елену 22 сентября отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве, совершенном группой лиц, свой вины она не признает.
23 сентября правоохранительные органы сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов.
Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала Боброва, Черных и Боликова арестовал по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи.
На заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Также стало известно, что обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В КБР бывшего главу администрации села заподозрили в мошенничестве
22 сентября, 17:45
 
