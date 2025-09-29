https://ria.ru/20250929/chemezov-2045047060.html

Бывшего вице-губернатора Свердловской области заподозрили в мошенничестве

Бывшего вице-губернатора Свердловской области заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 29.09.2025

Бывшего вице-губернатора Свердловской области заподозрили в мошенничестве

Бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, задержанному в понедельник, вменяют мошенничество, обвинение ему ещё не предъявлено, сообщила РИА... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T10:36:00+03:00

2025-09-29T10:36:00+03:00

2025-09-29T13:54:00+03:00

свердловская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045045839_0:165:1922:1246_1920x0_80_0_0_ffe872a8a893bf7b6fdf84cc682af847.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, задержанному в понедельник, вменяют мошенничество, обвинение ему ещё не предъявлено, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кирилова."Вменяют статью о мошенничестве, обвинение ещё не предъявлено", – сказала собеседница агентства.Чемезов – один из ответчиков по иску Генпрокуратуры о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". В середине сентября он заявил журналистам, что его счета и счета его супруги арестованы, уголовное дело не возбуждено, но домой приходили судебные приставы. Указом губернаторам 25 сентября Чемезов был освобожден от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области. Этот пост он занимал с декабря 2021 года.По словам Кириловой, подозрение не разъяснено. Адвокат также отметила, что Чемезов был задержан при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей."Чемезов позавчера был вызван повесткой на сегодняшнее утро. При этом в СМИ появились сообщения, что его планируют задержать. Вероятно, это была провокация, чтобы он скрылся. Несмотря на это, Олег Леонидович законопослушно по повестке явился и был задержан... Счета у всей семьи заблокированы. В том числе у всех ближних родственников", - сказала Кирилова.Супругу Чемезова Елену 22 сентября отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве, совершенном группой лиц, свой вины она не признает.23 сентября правоохранительные органы сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов.Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала Боброва, Черных и Боликова арестовал по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи.На заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Также стало известно, что обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова.

https://ria.ru/20250926/vzyatka-2044550237.html

https://ria.ru/20250922/rossiya-2043580810.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

свердловская область, происшествия