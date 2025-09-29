Правительство внесло проект федерального бюджета до 2028 года
Правительство внесло в ГД проект федерального бюджета до 2028 года
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщила пресс-служба кабмина.
Ранее правительство России одобрило проект бюджета РФ на 2026-2028 годы. В рамках бюджетного пакета Минфин предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%.
Песков оценил способность российской экономики обеспечивать нужды СВО
28 сентября, 13:28
"Законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов направлен на рассмотрение Государственной Думы. Распоряжение о его внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Отмечается, что ключевыми приоритетами главного финансового документа являются достижение национальных целей, определённых президентом, выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учётом имеющихся вызовов, реализация национальных проектов.
"Устойчивость и сбалансированность предлагаемого правительством проекта бюджета является важным фактором для поддержания макроэкономической стабильности, роста реальных зарплат и увеличения доходов населения", - подчеркнули в правительстве.
Набиуллина высказалась о проекте бюджета на три года
25 сентября, 12:25