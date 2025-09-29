Рейтинг@Mail.ru
Правительство внесло проект федерального бюджета до 2028 года - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 29.09.2025 (обновлено: 10:42 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/byudzhet-2045046645.html
Правительство внесло проект федерального бюджета до 2028 года
Правительство внесло проект федерального бюджета до 2028 года - РИА Новости, 29.09.2025
Правительство внесло проект федерального бюджета до 2028 года
Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T10:35:00+03:00
2025-09-29T10:42:00+03:00
россия
госдума рф
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001562_0:0:3228:1817_1920x0_80_0_0_a929640e950592e0e9b943450efd5af4.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщила пресс-служба кабмина.Ранее правительство России одобрило проект бюджета РФ на 2026-2028 годы. В рамках бюджетного пакета Минфин предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%."Законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов направлен на рассмотрение Государственной Думы. Распоряжение о его внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.Отмечается, что ключевыми приоритетами главного финансового документа являются достижение национальных целей, определённых президентом, выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учётом имеющихся вызовов, реализация национальных проектов."Устойчивость и сбалансированность предлагаемого правительством проекта бюджета является важным фактором для поддержания макроэкономической стабильности, роста реальных зарплат и увеличения доходов населения", - подчеркнули в правительстве.
https://ria.ru/20250928/rf-2044904641.html
https://ria.ru/20250925/nabiullina-2044260495.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001562_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_c64206365dd8cfd31660659c740da548.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, экономика, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Госдума РФ, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Правительство внесло проект федерального бюджета до 2028 года

Правительство внесло в ГД проект федерального бюджета до 2028 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-2028 годы, сообщила пресс-служба кабмина.
Ранее правительство России одобрило проект бюджета РФ на 2026-2028 годы. В рамках бюджетного пакета Минфин предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Песков оценил способность российской экономики обеспечивать нужды СВО
28 сентября, 13:28
"Законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов направлен на рассмотрение Государственной Думы. Распоряжение о его внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Отмечается, что ключевыми приоритетами главного финансового документа являются достижение национальных целей, определённых президентом, выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учётом имеющихся вызовов, реализация национальных проектов.
"Устойчивость и сбалансированность предлагаемого правительством проекта бюджета является важным фактором для поддержания макроэкономической стабильности, роста реальных зарплат и увеличения доходов населения", - подчеркнули в правительстве.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Набиуллина высказалась о проекте бюджета на три года
25 сентября, 12:25
 
РоссияГосдума РФЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала