Великобритания ввела новые антироссийские ограничения
Великобритания ввела санкции против девяти лиц и 62 компаний в рамках антииранских санкций, говорится в уведомлении британского минфина. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T15:48:00+03:00
ЛОНДОН, 29 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против девяти лиц и 62 компаний в рамках антииранских санкций, говорится в уведомлении британского минфина."Санкции введены в соответствии с законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года ("Закон о санкциях") и предусматривают введение финансовых санкций, включая замораживание средств и экономических ресурсов лиц, которые являются или были причастны к распространению или разработке ядерного оружия в Иране", - говорится в документе.В частности, в санационный список внесены ряд иранских нефтегазовых компаний, компаний ядерной отрасли и банков.
