https://ria.ru/20250929/britaniya-2045156994.html

Великобритания ввела новые антироссийские ограничения

Великобритания ввела новые антироссийские ограничения - РИА Новости, 29.09.2025

Великобритания ввела новые антироссийские ограничения

Великобритания ввела санкции против девяти лиц и 62 компаний в рамках антииранских санкций, говорится в уведомлении британского минфина. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T15:34:00+03:00

2025-09-29T15:34:00+03:00

2025-09-29T15:48:00+03:00

в мире

великобритания

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_cc6cb9e1c2e8be5bcf421cfaae14ae8a.jpg

ЛОНДОН, 29 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против девяти лиц и 62 компаний в рамках антииранских санкций, говорится в уведомлении британского минфина."Санкции введены в соответствии с законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года ("Закон о санкциях") и предусматривают введение финансовых санкций, включая замораживание средств и экономических ресурсов лиц, которые являются или были причастны к распространению или разработке ядерного оружия в Иране", - говорится в документе.В частности, в санационный список внесены ряд иранских нефтегазовых компаний, компаний ядерной отрасли и банков.

https://ria.ru/20250929/sanktsii-2045014359.html

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, россия