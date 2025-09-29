https://ria.ru/20250929/britanija-2045174243.html
RT узнал, сколько Британия заплатила за изучение санкций против России
ЛОНДОН, 29 сен - РИА Новости. Правительство Великобритании заплатило двум консалтинговым компаниям, в том числе Deloitte, около миллиона долларов за изучение эффективности санкций против России, выяснил телеканал RT. Речь идет о двух контратаках, опубликованных на британском портале госзакупок. Как убедился корреспондент РИА Новости, один из них на сумму 85 тысяч фунтов (113 тысяч долларов) был заключен в январе 2025 года с консалтинговой компанией Themis International Services Limited, другой - на сумму 671 тысяча фунтов (900 тысяч долларов) в январе 2024 года с консалтинговой компанией Deloitte. Контракт с Deloitte заключил британский МИД. Согласно документу, исполнитель обязался провести социологическое исследование отношения к санкциям представителей британских частных компанией и негосударственных организаций. В рамках исследования предполагалось провести два масштабных опроса, каждый из которых должен был охватить не менее 3 тысяч организаций. Заказчиком в контракте с Themis выступило британское министерство торговли. Исполнитель обязался "изучить влияние британских санкций против России в области бизнес-услуг на британский бизнес и российскую экономику". Отмечается, что задача Themis - реализовать второй этап двухлетнего проекта по изучению деятельности британского бизнеса в России и в странах, не полностью соблюдающих санкции, и через которые "Россия может обходить санкции". В рамках исследования подразумевалось, что подрядчик проведет ряд встреч с представителями британских компаний и задаст вопросы о том, насколько их активы пострадали из-за ухода из России, какие возникали проблемы при уходе из России и были ли созданы дочерние компании после ухода из РФ. Результаты исследования должны были быть опубликованы в отчете объемом примерно в 30-60 страниц, описывающем "влияние британских санкций в отношении профессиональных и деловых услуг на британские фирмы и российский рынок услуг, их эффективность в отношении российской экономики и наблюдения о практиках их обхода". Результаты обоих исследований не опубликованы. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_325:277:2686:2048_1920x0_80_0_0_8aa7fd58e71df81f7e6023554a86e498.jpg
