https://ria.ru/20250929/britanija-2045174243.html

RT узнал, сколько Британия заплатила за изучение санкций против России

RT узнал, сколько Британия заплатила за изучение санкций против России - РИА Новости, 29.09.2025

RT узнал, сколько Британия заплатила за изучение санкций против России

Правительство Великобритании заплатило двум консалтинговым компаниям, в том числе Deloitte, около миллиона долларов за изучение эффективности санкций против... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T16:45:00+03:00

2025-09-29T16:45:00+03:00

2025-09-29T16:45:00+03:00

в мире

россия

великобритания

москва

владимир путин

deloitte

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e45dc43a8693e245e41f9eb273abaee9.jpg

ЛОНДОН, 29 сен - РИА Новости. Правительство Великобритании заплатило двум консалтинговым компаниям, в том числе Deloitte, около миллиона долларов за изучение эффективности санкций против России, выяснил телеканал RT. Речь идет о двух контратаках, опубликованных на британском портале госзакупок. Как убедился корреспондент РИА Новости, один из них на сумму 85 тысяч фунтов (113 тысяч долларов) был заключен в январе 2025 года с консалтинговой компанией Themis International Services Limited, другой - на сумму 671 тысяча фунтов (900 тысяч долларов) в январе 2024 года с консалтинговой компанией Deloitte. Контракт с Deloitte заключил британский МИД. Согласно документу, исполнитель обязался провести социологическое исследование отношения к санкциям представителей британских частных компанией и негосударственных организаций. В рамках исследования предполагалось провести два масштабных опроса, каждый из которых должен был охватить не менее 3 тысяч организаций. Заказчиком в контракте с Themis выступило британское министерство торговли. Исполнитель обязался "изучить влияние британских санкций против России в области бизнес-услуг на британский бизнес и российскую экономику". Отмечается, что задача Themis - реализовать второй этап двухлетнего проекта по изучению деятельности британского бизнеса в России и в странах, не полностью соблюдающих санкции, и через которые "Россия может обходить санкции". В рамках исследования подразумевалось, что подрядчик проведет ряд встреч с представителями британских компаний и задаст вопросы о том, насколько их активы пострадали из-за ухода из России, какие возникали проблемы при уходе из России и были ли созданы дочерние компании после ухода из РФ. Результаты исследования должны были быть опубликованы в отчете объемом примерно в 30-60 страниц, описывающем "влияние британских санкций в отношении профессиональных и деловых услуг на британские фирмы и российский рынок услуг, их эффективность в отношении российской экономики и наблюдения о практиках их обхода". Результаты обоих исследований не опубликованы. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250226/posolstvo-2001764885.html

https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001327002.html

https://ria.ru/20250402/britanija-2008883053.html

россия

великобритания

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, великобритания, москва, владимир путин, deloitte