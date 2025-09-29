https://ria.ru/20250929/britanija-2045076125.html

В Британии ошибочно освободили из тюрем рекордное число человек

В Британии ошибочно освободили из тюрем рекордное число человек

В Британии ошибочно освободили из тюрем рекордное число человек

Власти Великобритании ошибочно освободили из тюрем рекордное число человек за период с марта 2024 по март 2025 года, сообщает газета Sun со ссылкой на службу...

ЛОНДОН, 29 сен - РИА Новости. Власти Великобритании ошибочно освободили из тюрем рекордное число человек за период с марта 2024 по март 2025 года, сообщает газета Sun со ссылкой на службу исполнения наказаний. "В прошлом году по ошибке освободили рекордное количество заключенных. Статистика показывает, что за 12 месяцев до марта (2025 года - ред.) включительно было ошибочно освобождено (из тюрем - ред.) 262 человека... Это самый большой рост в годовом исчислении", - пишет издание. По информации газеты, некоторые из этих бывших заключенных вышли на свободу из-за бюрократических ошибок, а другие были без соответствующих оснований включены в программу досрочного освобождения, инициированную правящей Лейбористской партией. Статистические данные вызвали волну критики со стороны оппозиционных партий. Британский парламентарий от Консервативной партии Алек Шелбрук назвал эти цифры тревожными и призвал нынешнюю главу МВД Шабану Махмуд, которая до сентября этого года была главой минюста, взять ответственность за ошибочные освобождения заключенных, сообщает издание. После публикации неутешительной статистики, британский минюст объявил о создании специальной группы для исправления ситуации. В августе газета Daily Mail со ссылкой на британский минюст писала, что около 26,5 тысяч заключенных в Великобритании были выпущены на свободу досрочно с сентября 2024 по март 2025 года для разгрузки пенитенциарной системы страны в рамках соответствующей программы. Великобритания уже несколько лет страдает от перегрузки пенитенциарной системы. Ситуация усугубилась после прошедших летом 2024 года антииммигрантских беспорядков, когда число заключенных в тюрьмах Англии и Уэльса достигло рекордных с 2011 года значений. В связи с этим минюст Британии объявил новые меры по снижению нагрузки на места лишения свободы, в частности, путем сокращения срока, после которого возможно условно-досрочное освобождение для некоторых заключенных. Осенью 2024 года несколько тысяч осужденных были отпущены на свободу после отбывания 40% назначенного им срока вместо ранее установленных 50%.

