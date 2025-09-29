Рейтинг@Mail.ru
В Британии ошибочно освободили из тюрем рекордное число человек - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/britanija-2045076125.html
В Британии ошибочно освободили из тюрем рекордное число человек
В Британии ошибочно освободили из тюрем рекордное число человек - РИА Новости, 29.09.2025
В Британии ошибочно освободили из тюрем рекордное число человек
Власти Великобритании ошибочно освободили из тюрем рекордное число человек за период с марта 2024 по март 2025 года, сообщает газета Sun со ссылкой на службу... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T12:03:00+03:00
2025-09-29T12:03:00+03:00
в мире
великобритания
англия
уэльс
sun
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
ЛОНДОН, 29 сен - РИА Новости. Власти Великобритании ошибочно освободили из тюрем рекордное число человек за период с марта 2024 по март 2025 года, сообщает газета Sun со ссылкой на службу исполнения наказаний. "В прошлом году по ошибке освободили рекордное количество заключенных. Статистика показывает, что за 12 месяцев до марта (2025 года - ред.) включительно было ошибочно освобождено (из тюрем - ред.) 262 человека... Это самый большой рост в годовом исчислении", - пишет издание. По информации газеты, некоторые из этих бывших заключенных вышли на свободу из-за бюрократических ошибок, а другие были без соответствующих оснований включены в программу досрочного освобождения, инициированную правящей Лейбористской партией. Статистические данные вызвали волну критики со стороны оппозиционных партий. Британский парламентарий от Консервативной партии Алек Шелбрук назвал эти цифры тревожными и призвал нынешнюю главу МВД Шабану Махмуд, которая до сентября этого года была главой минюста, взять ответственность за ошибочные освобождения заключенных, сообщает издание. После публикации неутешительной статистики, британский минюст объявил о создании специальной группы для исправления ситуации. В августе газета Daily Mail со ссылкой на британский минюст писала, что около 26,5 тысяч заключенных в Великобритании были выпущены на свободу досрочно с сентября 2024 по март 2025 года для разгрузки пенитенциарной системы страны в рамках соответствующей программы. Великобритания уже несколько лет страдает от перегрузки пенитенциарной системы. Ситуация усугубилась после прошедших летом 2024 года антииммигрантских беспорядков, когда число заключенных в тюрьмах Англии и Уэльса достигло рекордных с 2011 года значений. В связи с этим минюст Британии объявил новые меры по снижению нагрузки на места лишения свободы, в частности, путем сокращения срока, после которого возможно условно-досрочное освобождение для некоторых заключенных. Осенью 2024 года несколько тысяч осужденных были отпущены на свободу после отбывания 40% назначенного им срока вместо ранее установленных 50%.
https://ria.ru/20250929/faradzh-2044947059.html
https://ria.ru/20250929/zakon-2045016298.html
https://ria.ru/20250928/britanija-2044920079.html
великобритания
англия
уэльс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_782e4749370cc852df0cffc38248bb22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, англия, уэльс, sun
В мире, Великобритания, Англия, Уэльс, Sun
В Британии ошибочно освободили из тюрем рекордное число человек

Sun: в Британии за год ошибочно освободили из тюрем рекордное число человек

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 29 сен - РИА Новости. Власти Великобритании ошибочно освободили из тюрем рекордное число человек за период с марта 2024 по март 2025 года, сообщает газета Sun со ссылкой на службу исполнения наказаний.
"В прошлом году по ошибке освободили рекордное количество заключенных. Статистика показывает, что за 12 месяцев до марта (2025 года - ред.) включительно было ошибочно освобождено (из тюрем - ред.) 262 человека... Это самый большой рост в годовом исчислении", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Фарадж готовит революцию в Британии, элите уже не до смеха
Вчера, 08:00
По информации газеты, некоторые из этих бывших заключенных вышли на свободу из-за бюрократических ошибок, а другие были без соответствующих оснований включены в программу досрочного освобождения, инициированную правящей Лейбористской партией.
Статистические данные вызвали волну критики со стороны оппозиционных партий. Британский парламентарий от Консервативной партии Алек Шелбрук назвал эти цифры тревожными и призвал нынешнюю главу МВД Шабану Махмуд, которая до сентября этого года была главой минюста, взять ответственность за ошибочные освобождения заключенных, сообщает издание.
После публикации неутешительной статистики, британский минюст объявил о создании специальной группы для исправления ситуации.
В августе газета Daily Mail со ссылкой на британский минюст писала, что около 26,5 тысяч заключенных в Великобритании были выпущены на свободу досрочно с сентября 2024 по март 2025 года для разгрузки пенитенциарной системы страны в рамках соответствующей программы.
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Келин рассказал о реакции России на британский закон о FIRS
Вчера, 06:22
Великобритания уже несколько лет страдает от перегрузки пенитенциарной системы. Ситуация усугубилась после прошедших летом 2024 года антииммигрантских беспорядков, когда число заключенных в тюрьмах Англии и Уэльса достигло рекордных с 2011 года значений.
В связи с этим минюст Британии объявил новые меры по снижению нагрузки на места лишения свободы, в частности, путем сокращения срока, после которого возможно условно-досрочное освобождение для некоторых заключенных. Осенью 2024 года несколько тысяч осужденных были отпущены на свободу после отбывания 40% назначенного им срока вместо ранее установленных 50%.
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
СМИ: Британия и Украина создадут "стену дронов" для защиты НАТО
28 сентября, 14:36
 
В миреВеликобританияАнглияУэльсSun
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала