https://ria.ru/20250929/bpla-2045021238.html

ПВО сбила за ночь 84 украинских беспилотника

ПВО сбила за ночь 84 украинских беспилотника - РИА Новости, 29.09.2025

ПВО сбила за ночь 84 украинских беспилотника

Силы ПВО за ночь сбили 84 дрона над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T07:43:00+03:00

2025-09-29T07:43:00+03:00

2025-09-29T08:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

белгородская область

смоленская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

орловская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025278963_0:28:3123:1785_1920x0_80_0_0_f4ac9bd228cb642ee9d94d36a66ca71d.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 84 дрона над российской территорией, сообщило Минобороны."С 23:00 до 07:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 78 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. <...> Всего в ночное время ПВО перехвачено и уничтожено 84 беспилотных летательных аппарата", — говорится в сводке.Российские бойцы сбили: В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2045015338.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

белгородская область

смоленская область

орловская область

курская область

воронежская область

московская область (подмосковье)

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, брянская область, белгородская область, смоленская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, орловская область, курская область, воронежская область, московская область (подмосковье), калужская область