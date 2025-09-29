https://ria.ru/20250929/bpla-2045021238.html
ПВО сбила за ночь 84 украинских беспилотника
ПВО сбила за ночь 84 украинских беспилотника - РИА Новости, 29.09.2025
ПВО сбила за ночь 84 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 84 дрона над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T07:43:00+03:00
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 84 дрона над российской территорией, сообщило Минобороны."С 23:00 до 07:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 78 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. <...> Всего в ночное время ПВО перехвачено и уничтожено 84 беспилотных летательных аппарата", — говорится в сводке.Российские бойцы сбили: В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
