Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:43 29.09.2025 (обновлено: 08:18 29.09.2025)
ПВО сбила за ночь 84 украинских беспилотника
ПВО сбила за ночь 84 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 84 дрона над российской территорией, сообщило Минобороны.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 84 дрона над российской территорией, сообщило Минобороны."С 23:00 до 07:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 78 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. <...> Всего в ночное время ПВО перехвачено и уничтожено 84 беспилотных летательных аппарата", — говорится в сводке.Российские бойцы сбили: В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1". Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 84 дрона над российской территорией, сообщило Минобороны.
"С 23:00 до 07:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 78 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. <...> Всего в ночное время ПВО перехвачено и уничтожено 84 беспилотных летательных аппарата", — говорится в сводке.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
ВС России поразили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском
Вчера, 06:07
Российские бойцы сбили:
  • 24 БПЛА — в Брянской области;
  • 21 — в Белгородской;
  • по девять — в Воронежской и Смоленской областях;
  • семь — в Калужской;
  • четыре — над территорией Московского региона;
  • три — в Орловской области,
  • один — в Курской.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
