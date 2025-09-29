Рейтинг@Mail.ru
Системы теплоснабжения в Москве переведены на зимний режим работы - Бирюков
11:51 29.09.2025 (обновлено: 16:29 29.09.2025)
Системы теплоснабжения в Москве переведены на зимний режим работы - Бирюков
Системы теплоснабжения в Москве переведены на зимний режим работы - Бирюков
Специалисты комплекса городского хозяйства провели необходимые мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы, сообщил журналистам заммэра
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели необходимые мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Выполнены мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы в соответствии с графиками. В настоящее время организована подача теплоносителя в жилые дома, социальные учреждения, по решению администраций - в офисные здания, на предприятия торговли и промышленности", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в работах по обеспечению пуска тепла задействовано несколько тысяч специалистов инженерных компаний и префектур, на круглосуточном дежурстве находились аварийные бригады. "Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысячи жилых домов, все работы завершили в установленный срок. Были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что работает горячая линия по вопросам отопления, на которую можно обратиться по номеру: +7 800 100-23-29.
Системы теплоснабжения в Москве переведены на зимний режим работы - Бирюков

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели необходимые мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Выполнены мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы в соответствии с графиками. В настоящее время организована подача теплоносителя в жилые дома, социальные учреждения, по решению администраций - в офисные здания, на предприятия торговли и промышленности", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в работах по обеспечению пуска тепла задействовано несколько тысяч специалистов инженерных компаний и префектур, на круглосуточном дежурстве находились аварийные бригады.
"Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысячи жилых домов, все работы завершили в установленный срок. Были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что работает горячая линия по вопросам отопления, на которую можно обратиться по номеру: +7 800 100-23-29.
