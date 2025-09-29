https://ria.ru/20250929/biryukov-2045169151.html

Системы теплоснабжения в Москве переведены на зимний режим работы - Бирюков

Системы теплоснабжения в Москве переведены на зимний режим работы - Бирюков - РИА Новости, 29.09.2025

Системы теплоснабжения в Москве переведены на зимний режим работы - Бирюков

Специалисты комплекса городского хозяйства провели необходимые мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы, сообщил журналистам заммэра РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T11:51:00+03:00

2025-09-29T11:51:00+03:00

2025-09-29T16:29:00+03:00

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013868594_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_62dbf7f4d0ef2fc52c74c36b63c57e70.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели необходимые мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Выполнены мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы в соответствии с графиками. В настоящее время организована подача теплоносителя в жилые дома, социальные учреждения, по решению администраций - в офисные здания, на предприятия торговли и промышленности", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в работах по обеспечению пуска тепла задействовано несколько тысяч специалистов инженерных компаний и префектур, на круглосуточном дежурстве находились аварийные бригады. "Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысячи жилых домов, все работы завершили в установленный срок. Были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что работает горячая линия по вопросам отопления, на которую можно обратиться по номеру: +7 800 100-23-29.

https://ria.ru/20250918/biryukov-2042725635.html

https://ria.ru/20250929/biryukov-2045167573.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков