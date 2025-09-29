https://ria.ru/20250929/biryukov-2045169151.html
Системы теплоснабжения в Москве переведены на зимний режим работы - Бирюков
Системы теплоснабжения в Москве переведены на зимний режим работы - Бирюков - РИА Новости, 29.09.2025
Системы теплоснабжения в Москве переведены на зимний режим работы - Бирюков
Специалисты комплекса городского хозяйства провели необходимые мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы, сообщил журналистам заммэра РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T11:51:00+03:00
2025-09-29T11:51:00+03:00
2025-09-29T16:29:00+03:00
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013868594_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_62dbf7f4d0ef2fc52c74c36b63c57e70.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели необходимые мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Выполнены мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы в соответствии с графиками. В настоящее время организована подача теплоносителя в жилые дома, социальные учреждения, по решению администраций - в офисные здания, на предприятия торговли и промышленности", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в работах по обеспечению пуска тепла задействовано несколько тысяч специалистов инженерных компаний и префектур, на круглосуточном дежурстве находились аварийные бригады. "Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысячи жилых домов, все работы завершили в установленный срок. Были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что работает горячая линия по вопросам отопления, на которую можно обратиться по номеру: +7 800 100-23-29.
https://ria.ru/20250918/biryukov-2042725635.html
https://ria.ru/20250929/biryukov-2045167573.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013868594_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_ccfe3ce5abf7c02e5e6f92c420a4b8a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Системы теплоснабжения в Москве переведены на зимний режим работы - Бирюков
Бирюков: проведены мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели необходимые мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Выполнены мероприятия по переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы в соответствии с графиками. В настоящее время организована подача теплоносителя в жилые дома, социальные учреждения, по решению администраций - в офисные здания, на предприятия торговли и промышленности", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в работах по обеспечению пуска тепла задействовано несколько тысяч специалистов инженерных компаний и префектур, на круглосуточном дежурстве находились аварийные бригады.
"Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысячи жилых домов, все работы завершили в установленный срок. Были организованы гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заранее выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в сезон", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что работает горячая линия по вопросам отопления, на которую можно обратиться по номеру: +7 800 100-23-29.