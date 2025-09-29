https://ria.ru/20250929/biryukov-2045167573.html

Более тысячи памятников промоют в Москве в преддверии зимы

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют в преддверии холодов более 1,1 тысячи памятников, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках подготовки к зиме проведем последнюю в этом году комплексную промывку столичных памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тысячи. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект очищают по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что сооружения регулярно промывают с апреля по октябрь, регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - каждые две недели. "Вначале рабочие проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. После этого памятник промывают водой, затем наносят вспененный раствор, который через 10 минут смывают сильным напором воды, в завершение монумент насухо вытирают. Титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание уделяют очистке скульптурных композиций, где много мелких деталей: каждую из них очищают вручную с помощью мягких щеток. Для проведения работ на крупных объектах используются автогидроподъемники и поливомоечные машины.

