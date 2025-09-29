Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 84 украинских беспилотника - РИА Новости, 29.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 29.09.2025 (обновлено: 07:40 29.09.2025)
ПВО ночью уничтожила 84 украинских беспилотника
Средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 84 беспилотника, в том числе 78 — с 23.00 до 07.00 сообщило Минобороны России. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 84 беспилотника, в том числе 78 — с 23.00 до 07.00 сообщило Минобороны России."С 23.00 до 07.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 78 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.Бойцы сбили:Всего за ночь перехвачено и уничтожено 84 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, уточнили в ведомстве.
© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 84 беспилотника, в том числе 78 — с 23.00 до 07.00 сообщило Минобороны России.
"С 23.00 до 07.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 78 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.
Бойцы сбили:
  • 24 БПЛА — в Брянской области;
  • 21 — в Белгородской области;
  • по девять — в Воронежской и Смоленской областях;
  • семь — в Калужской области;
  • четыре — над территорией Московского региона;
  • три — в Орловской области,
  • один — в Курской области.
Всего за ночь перехвачено и уничтожено 84 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, уточнили в ведомстве.
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
ПВО сбила девять БПЛА ВСУ в Смоленской области
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьБрянская областьБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
