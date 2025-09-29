ПВО ночью уничтожила 84 украинских беспилотника

https://ria.ru/20250929/bespilotniki-2045020278.html
Средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 84 беспилотника, в том числе 78 — с 23.00 до 07.00 сообщило Минобороны России. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T07:28:00+03:00
2025-09-29T07:28:00+03:00
2025-09-29T07:40:00+03:00
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь 84 беспилотника, в том числе 78 — с 23.00 до 07.00 сообщило Минобороны России."С 23.00 до 07.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 78 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.Бойцы сбили:Всего за ночь перехвачено и уничтожено 84 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, уточнили в ведомстве.
