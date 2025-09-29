https://ria.ru/20250929/belousov-2045242313.html

Белоусов поздравил военных, освободивших Кировск

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 67-ю мотострелковую дивизию с освобождением Кировска в ДНР, сообщает Минобороны РФ.

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 67-ю мотострелковую дивизию с освобождением Кировска в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Об освобождении Кировска МО РФ сообщило в понедельник."В суровых испытаниях военнослужащие соединения ежедневно проявляют высокий профессионализм и беззаветную преданность воинскому долгу, храня верность Отечеству и военной присяге", – отметил Белоусов.Глава военного ведомства подчеркнул, что благодаря смелым и решительным действиям дивизия уверенно продвигается вперед, улучшая положение российских войск, а стойкость и самоотверженность воинов-мотострелков являются истинным примером героизма для подрастающего поколения.Белоусов поблагодарил военнослужащих дивизии за мужество, отвагу и целеустремленность, проявленные в боях, а также пожелал им крепкого здоровья, боевых успехов и несгибаемой воли.

