Специальная военная операция на Украине
 
20:56 29.09.2025 (обновлено: 21:02 29.09.2025)
Белоусов поздравил военных, освободивших Кировск
Белоусов поздравил военных, освободивших Кировск
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 67-ю мотострелковую дивизию с освобождением Кировска в ДНР, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 67-ю мотострелковую дивизию с освобождением Кировска в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Об освобождении Кировска МО РФ сообщило в понедельник."В суровых испытаниях военнослужащие соединения ежедневно проявляют высокий профессионализм и беззаветную преданность воинскому долгу, храня верность Отечеству и военной присяге", – отметил Белоусов.Глава военного ведомства подчеркнул, что благодаря смелым и решительным действиям дивизия уверенно продвигается вперед, улучшая положение российских войск, а стойкость и самоотверженность воинов-мотострелков являются истинным примером героизма для подрастающего поколения.Белоусов поблагодарил военнослужащих дивизии за мужество, отвагу и целеустремленность, проявленные в боях, а также пожелал им крепкого здоровья, боевых успехов и несгибаемой воли.
безопасность, кировск, россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), андрей белоусов
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 67-ю мотострелковую дивизию с освобождением Кировска в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
Об освобождении Кировска МО РФ сообщило в понедельник.
"В суровых испытаниях военнослужащие соединения ежедневно проявляют высокий профессионализм и беззаветную преданность воинскому долгу, храня верность Отечеству и военной присяге", – отметил Белоусов.
Глава военного ведомства подчеркнул, что благодаря смелым и решительным действиям дивизия уверенно продвигается вперед, улучшая положение российских войск, а стойкость и самоотверженность воинов-мотострелков являются истинным примером героизма для подрастающего поколения.
Белоусов поблагодарил военнослужащих дивизии за мужество, отвагу и целеустремленность, проявленные в боях, а также пожелал им крепкого здоровья, боевых успехов и несгибаемой воли.
