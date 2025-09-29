Рейтинг@Mail.ru
Белоусов прокомментировал освобождение Шандриголово
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:24 29.09.2025
Белоусов прокомментировал освобождение Шандриголово
Освободившие Шандриголово в ДНР военнослужащие российской группировки "Запад" взламывают оборону ВСУ, уверенно продвигаются вперед, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Освободившие Шандриголово в ДНР военнослужащие российской группировки "Запад" взламывают оборону ВСУ, уверенно продвигаются вперед, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. В понедельник Минобороны РФ сообщило об освобождении Шандриголово. Белоусов поздравил бойцов 144-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Запад" с освобождением населённого пункта. "Глава военного ведомства отметил, что взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, подразделения уверенно продвигаются вперед. Их несгибаемая стойкость, закаленная историями славных побед, является образцом служения Отечеству и примером для подрастающего поколения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны РФ.
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Освободившие Шандриголово в ДНР военнослужащие российской группировки "Запад" взламывают оборону ВСУ, уверенно продвигаются вперед, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
В понедельник Минобороны РФ сообщило об освобождении Шандриголово. Белоусов поздравил бойцов 144-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Запад" с освобождением населённого пункта.
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Шандриголово в ДНР
Подразделения группировки войск Запад освободили село Шандриголово в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Шандриголово в ДНР
"Глава военного ведомства отметил, что взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, подразделения уверенно продвигаются вперед. Их несгибаемая стойкость, закаленная историями славных побед, является образцом служения Отечеству и примером для подрастающего поколения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаАндрей БелоусовВооруженные силы Украины
 
 
