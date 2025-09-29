https://ria.ru/20250929/belousov-2045239143.html
Белоусов прокомментировал освобождение Шандриголово
Белоусов прокомментировал освобождение Шандриголово - РИА Новости, 29.09.2025
Белоусов прокомментировал освобождение Шандриголово
Освободившие Шандриголово в ДНР военнослужащие российской группировки "Запад" взламывают оборону ВСУ, уверенно продвигаются вперед, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T20:24:00+03:00
2025-09-29T20:24:00+03:00
2025-09-29T20:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
андрей белоусов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcddb6627ea667a2966bf05378dbed40.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Освободившие Шандриголово в ДНР военнослужащие российской группировки "Запад" взламывают оборону ВСУ, уверенно продвигаются вперед, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. В понедельник Минобороны РФ сообщило об освобождении Шандриголово. Белоусов поздравил бойцов 144-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Запад" с освобождением населённого пункта. "Глава военного ведомства отметил, что взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, подразделения уверенно продвигаются вперед. Их несгибаемая стойкость, закаленная историями славных побед, является образцом служения Отечеству и примером для подрастающего поколения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369352_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5d13245ab32e434b8a75d46ada3ea6d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины
Белоусов прокомментировал освобождение Шандриголово
Белоусов: освободившие Шандриголово бойцы ВС России уверенно продвигаются вперед