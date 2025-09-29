https://ria.ru/20250929/belousov-2045239143.html

Белоусов прокомментировал освобождение Шандриголово

Белоусов прокомментировал освобождение Шандриголово

Освободившие Шандриголово в ДНР военнослужащие российской группировки "Запад" взламывают оборону ВСУ, уверенно продвигаются вперед, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Освободившие Шандриголово в ДНР военнослужащие российской группировки "Запад" взламывают оборону ВСУ, уверенно продвигаются вперед, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. В понедельник Минобороны РФ сообщило об освобождении Шандриголово. Белоусов поздравил бойцов 144-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Запад" с освобождением населённого пункта. "Глава военного ведомства отметил, что взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, подразделения уверенно продвигаются вперед. Их несгибаемая стойкость, закаленная историями славных побед, является образцом служения Отечеству и примером для подрастающего поколения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны РФ.

