https://ria.ru/20250929/babushkina-2045180530.html

Бабушкина осмотрела экспозиции выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске

Бабушкина осмотрела экспозиции выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске - РИА Новости, 29.09.2025

Бабушкина осмотрела экспозиции выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в составе делегации, которую возглавляет губернатор Денис Паслер, в понедельник... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T17:06:00+03:00

2025-09-29T17:06:00+03:00

2025-09-29T17:06:00+03:00

свердловская область

свердловская область

россия

людмила бабушкина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011571475_0:156:3070:1883_1920x0_80_0_0_df62e75673b54877ac78a1d19ea88c2b.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в составе делегации, которую возглавляет губернатор Денис Паслер, в понедельник осмотрела экспозиции Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" и провела ряд встреч, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Беларусь впервые проводит эту выставку, и мы ее поддерживаем. Мы сотрудничаем с Беларусью давно. В Свердловской области созданы совместные предприятия, белорусские торговые компании открывают у нас продовольственные и промышленные предприятия. И, конечно, мы депутаты Законодательного Собрания, тесно сотрудничаем с народными собраниями всех регионов Беларуси. Нас радует, что много наших предприятий участвует в этой выставке, а также предприятия из других регионов России и других государств. Наш стенд тоже здесь присутствует. Я думаю, что эта выставка будет развиваться, а я желаю успешного развития всем участникам", – заявила председатель Законодательного Собрания. Также Бабушкина и Паслер провели рабочую встречу с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Виктором Каранкевичем. Речь шла о том, что Свердловская область — регион, играющий особую роль в развитии торгово-экономического партнерства между Россией и Республикой Беларусь. Свердловскую область на выставке представляют 27 предприятий.

https://ria.ru/20250929/babushkina-2045125479.html

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

свердловская область, россия, людмила бабушкина