Рейтинг@Mail.ru
Бабушкина осмотрела экспозиции выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
17:06 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/babushkina-2045180530.html
Бабушкина осмотрела экспозиции выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске
Бабушкина осмотрела экспозиции выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске - РИА Новости, 29.09.2025
Бабушкина осмотрела экспозиции выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в составе делегации, которую возглавляет губернатор Денис Паслер, в понедельник... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T17:06:00+03:00
2025-09-29T17:06:00+03:00
свердловская область
свердловская область
россия
людмила бабушкина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011571475_0:156:3070:1883_1920x0_80_0_0_df62e75673b54877ac78a1d19ea88c2b.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в составе делегации, которую возглавляет губернатор Денис Паслер, в понедельник осмотрела экспозиции Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" и провела ряд встреч, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Беларусь впервые проводит эту выставку, и мы ее поддерживаем. Мы сотрудничаем с Беларусью давно. В Свердловской области созданы совместные предприятия, белорусские торговые компании открывают у нас продовольственные и промышленные предприятия. И, конечно, мы депутаты Законодательного Собрания, тесно сотрудничаем с народными собраниями всех регионов Беларуси. Нас радует, что много наших предприятий участвует в этой выставке, а также предприятия из других регионов России и других государств. Наш стенд тоже здесь присутствует. Я думаю, что эта выставка будет развиваться, а я желаю успешного развития всем участникам", – заявила председатель Законодательного Собрания. Также Бабушкина и Паслер провели рабочую встречу с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Виктором Каранкевичем. Речь шла о том, что Свердловская область — регион, играющий особую роль в развитии торгово-экономического партнерства между Россией и Республикой Беларусь. Свердловскую область на выставке представляют 27 предприятий.
https://ria.ru/20250929/babushkina-2045125479.html
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011571475_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_fc806fe6416f7b6f242edbf7e1c26ace.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
свердловская область, россия, людмила бабушкина
Свердловская область , Свердловская область, Россия, Людмила Бабушкина
Бабушкина осмотрела экспозиции выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске

Людмила Бабушкина осмотрела экспозиции выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске

© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанкПредседатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в медиабанк
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в составе делегации, которую возглавляет губернатор Денис Паслер, в понедельник осмотрела экспозиции Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" и провела ряд встреч, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Беларусь впервые проводит эту выставку, и мы ее поддерживаем. Мы сотрудничаем с Беларусью давно. В Свердловской области созданы совместные предприятия, белорусские торговые компании открывают у нас продовольственные и промышленные предприятия. И, конечно, мы депутаты Законодательного Собрания, тесно сотрудничаем с народными собраниями всех регионов Беларуси. Нас радует, что много наших предприятий участвует в этой выставке, а также предприятия из других регионов России и других государств. Наш стенд тоже здесь присутствует. Я думаю, что эта выставка будет развиваться, а я желаю успешного развития всем участникам", – заявила председатель Законодательного Собрания.
Также Бабушкина и Паслер провели рабочую встречу с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Виктором Каранкевичем. Речь шла о том, что Свердловская область — регион, играющий особую роль в развитии торгово-экономического партнерства между Россией и Республикой Беларусь.
Свердловскую область на выставке представляют 27 предприятий.
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Бабушкина отправила на одобрение кандидатуру на пост детского омбудсмена
Вчера, 14:10
 
Свердловская областьСвердловская областьРоссияЛюдмила Бабушкина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала