Бабушкина осмотрела экспозиции выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске
Бабушкина осмотрела экспозиции выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске - РИА Новости, 29.09.2025
Бабушкина осмотрела экспозиции выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске
29.09.2025
2025-09-29T17:06:00+03:00
2025-09-29T17:06:00+03:00
2025-09-29T17:06:00+03:00
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в составе делегации, которую возглавляет губернатор Денис Паслер, в понедельник осмотрела экспозиции Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" и провела ряд встреч, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Беларусь впервые проводит эту выставку, и мы ее поддерживаем. Мы сотрудничаем с Беларусью давно. В Свердловской области созданы совместные предприятия, белорусские торговые компании открывают у нас продовольственные и промышленные предприятия. И, конечно, мы депутаты Законодательного Собрания, тесно сотрудничаем с народными собраниями всех регионов Беларуси. Нас радует, что много наших предприятий участвует в этой выставке, а также предприятия из других регионов России и других государств. Наш стенд тоже здесь присутствует. Я думаю, что эта выставка будет развиваться, а я желаю успешного развития всем участникам", – заявила председатель Законодательного Собрания. Также Бабушкина и Паслер провели рабочую встречу с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Виктором Каранкевичем. Речь шла о том, что Свердловская область — регион, играющий особую роль в развитии торгово-экономического партнерства между Россией и Республикой Беларусь. Свердловскую область на выставке представляют 27 предприятий.
Бабушкина осмотрела экспозиции выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске
Людмила Бабушкина осмотрела экспозиции выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в составе делегации, которую возглавляет губернатор Денис Паслер, в понедельник осмотрела экспозиции Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" и провела ряд встреч, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Беларусь впервые проводит эту выставку, и мы ее поддерживаем. Мы сотрудничаем с Беларусью давно. В Свердловской области созданы совместные предприятия, белорусские торговые компании открывают у нас продовольственные и промышленные предприятия. И, конечно, мы депутаты Законодательного Собрания, тесно сотрудничаем с народными собраниями всех регионов Беларуси. Нас радует, что много наших предприятий участвует в этой выставке, а также предприятия из других регионов России и других государств. Наш стенд тоже здесь присутствует. Я думаю, что эта выставка будет развиваться, а я желаю успешного развития всем участникам", – заявила председатель Законодательного Собрания.
Также Бабушкина и Паслер провели рабочую встречу с заместителем премьер-министра Республики Беларусь Виктором Каранкевичем. Речь шла о том, что Свердловская область — регион, играющий особую роль в развитии торгово-экономического партнерства между Россией и Республикой Беларусь.
Свердловскую область на выставке представляют 27 предприятий.