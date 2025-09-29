https://ria.ru/20250929/babushkina-2045125479.html
Бабушкина отправила на одобрение кандидатуру на пост детского омбудсмена
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина направила для согласования уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка кандидатуру Татьяны Титовой на пост детского омбудсмена региона, сообщает пресс-служба областного парламента. Кандидатура Титовой была внесена в Законодательное Собрание губернатором Свердловской области. Однако, согласно протоколу, именно депутаты направляют на согласование и одобрение этого кандидата на федеральный уровень. Далее, согласно процедуре, парламентарии рассмотрят одобренного в Москве кандидата на профильном комитете, а потом и на заседании Законодательного Собрания, ближайшее из которых пройдет в конце октября. Титова является доцентом кафедры международного права Уральского государственного юридического университета им. В. Ф Яковлева. В 1997 году она окончила институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии. В 2000 году защитила кандидатскую диссертацию на тему "Конвенция о правах ребенка в системе общей регламентации прав человека", является автором более десятка научных статей и публикаций, посвященных международному праву, правам ребенка и правам человека.
