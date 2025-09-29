Бабушкина со свердловской делегацией участвует в выставке в Минске

https://ria.ru/20250929/babushkina-2045058603.html

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в составе делегации региона работает в Минске, где проходит международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь", сообщает пресс-служба регионального парламента. Возглавляет делегацию губернатор Свердловской области Денис Паслер. В состав делегации также входят члены правительства и представители бизнес-сообщества. Помимо работы на площадке выставки запланирован ряд официальных встреч и деловых переговоров. "Мы в Свердловской области за годы проведения превратили наш "ИННОПРОМ" в международную площадку, главную промышленную выставку страны. Нашим партнером становилась и Республика Беларусь. У нас прочные связи с белорусскими партнерами. У Законодательного Собрания Свердловской области подписаны соглашения с Народными Советами всех регионов Республики Беларусь. Сотрудничество выстраивается и по другим направлениям: и в гуманитарной сфере, и в торгово-экономической. Наши предприятия поставляют туда свое оборудование, а мы закупаем и "БелАЗы", и троллейбусы, и многое другое. У нас работают 40 магазинов с белорусскими продуктами. Участие в выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" — это возможность для региона вновь представить свой потенциал", — сказала Бабушкина. Между Свердловской областью и Республикой Беларусь последовательно развивается межпарламентское сотрудничество. Депутаты регионального парламента участвуют в развитии гуманитарных связей между странами и содействуют расширению торгово-экономических связей. Одной из главных площадок диалога между представителями власти двух стран стал Форум регионов России и Беларуси, который проводится по очереди в городах России и Беларуси. Традиционно каждый год участие в форуме принимает и Бабушкина. За прошедшие годы было подписано семь документов о сотрудничестве Законодательного Собрания Свердловской области с Минским, Гомельским, Могилевским, Гродненским, Витебским и Брестским областными советами народных депутатов. По словам Бабушкиной, расширение межпарламентского сотрудничества будет способствовать выработке единых подходов к развитию торгово-экономических, образовательных, научных и культурных связей. В деловой делегации Свердловской области — 27 компаний, представляющих решения для машиностроения и сферы энергетики Республики Беларусь. На стенде Свердловской области площадью в 120 квадратных метров свои наработки представили предприятия: "Киберсталь", "Уральский оптико-механический завод им. Э.С.Яламова", ГК "Прософт-Системы", Уральский завод РТИ и другие. У части представителей свердловской бизнес-делегации уже есть опыт сотрудничества с белорусскими партнерами. Есть и те компании, которые используют возможность участия в выставке для установки первых контактов и налаживания связей.

