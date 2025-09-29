У Белого дома загорелся автомобиль Секретной службы США
People: автомобиль Секретной службы загорелся у места встречи Трампа и Нетаньяху
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Автомобиль Секретной службы США загорелся недалеко от Белого дома в понедельник незадолго до того, как президент США Дональд Трамп поприветствовал там израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает журнал People со ссылкой на заявление представителя службы.
Трамп в понедельник проводит встречу с Нетаньяху в Белом доме. В минувшее воскресенье американский лидер пообещал "что-то особенное" в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, отметив, что у региона есть "реальный шанс на величие".
"Автомобиль подразделения Секретной службы США загорелся на пересечении 18-й улицы NW и Пенсильвания-авеню немногим ранее 10 часов утра по местному времени (17.00 мск - ред.)", - сообщил представитель Секретной службы США журналу.
По данным издания, в ходе происшествия никто не пострадал. Как утверждает журнал, после расследования, проведенного управлением пожарной охраны округа Колумбия, было установлено, что пожар был вызван проблемой с электроприборами.
