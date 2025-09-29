Рейтинг@Mail.ru
У Белого дома загорелся автомобиль Секретной службы США - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:45 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/avtomobil-2045248150.html
У Белого дома загорелся автомобиль Секретной службы США
У Белого дома загорелся автомобиль Секретной службы США - РИА Новости, 29.09.2025
У Белого дома загорелся автомобиль Секретной службы США
Автомобиль Секретной службы США загорелся недалеко от Белого дома в понедельник незадолго до того, как президент США Дональд Трамп поприветствовал там... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T21:45:00+03:00
2025-09-29T21:45:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
колумбия
дональд трамп
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131289/54/1312895446_0:198:3076:1928_1920x0_80_0_0_8d11c2917c08d4fc0f2c6b81dc382a9a.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Автомобиль Секретной службы США загорелся недалеко от Белого дома в понедельник незадолго до того, как президент США Дональд Трамп поприветствовал там израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает журнал People со ссылкой на заявление представителя службы. Трамп в понедельник проводит встречу с Нетаньяху в Белом доме. В минувшее воскресенье американский лидер пообещал "что-то особенное" в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, отметив, что у региона есть "реальный шанс на величие". "Автомобиль подразделения Секретной службы США загорелся на пересечении 18-й улицы NW и Пенсильвания-авеню немногим ранее 10 часов утра по местному времени (17.00 мск - ред.)", - сообщил представитель Секретной службы США журналу. По данным издания, в ходе происшествия никто не пострадал. Как утверждает журнал, после расследования, проведенного управлением пожарной охраны округа Колумбия, было установлено, что пожар был вызван проблемой с электроприборами.
https://ria.ru/20250929/tramp-2045217600.html
сша
ближний восток
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131289/54/1312895446_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_8d8d801aaf5fe113f6a380ea35999e4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, колумбия, дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, США, Ближний Восток, Колумбия, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
У Белого дома загорелся автомобиль Секретной службы США

People: автомобиль Секретной службы загорелся у места встречи Трампа и Нетаньяху

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Автомобиль Секретной службы США загорелся недалеко от Белого дома в понедельник незадолго до того, как президент США Дональд Трамп поприветствовал там израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает журнал People со ссылкой на заявление представителя службы.
Трамп в понедельник проводит встречу с Нетаньяху в Белом доме. В минувшее воскресенье американский лидер пообещал "что-то особенное" в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, отметив, что у региона есть "реальный шанс на величие".
«
"Автомобиль подразделения Секретной службы США загорелся на пересечении 18-й улицы NW и Пенсильвания-авеню немногим ранее 10 часов утра по местному времени (17.00 мск - ред.)", - сообщил представитель Секретной службы США журналу.
По данным издания, в ходе происшествия никто не пострадал. Как утверждает журнал, после расследования, проведенного управлением пожарной охраны округа Колумбия, было установлено, что пожар был вызван проблемой с электроприборами.
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи. 29 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Трамп встретил Нетаньяху в Белом доме
Вчера, 18:26
 
В миреСШАБлижний ВостокКолумбияДональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала