У Белого дома загорелся автомобиль Секретной службы США

2025-09-29T21:45:00+03:00

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Автомобиль Секретной службы США загорелся недалеко от Белого дома в понедельник незадолго до того, как президент США Дональд Трамп поприветствовал там израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает журнал People со ссылкой на заявление представителя службы. Трамп в понедельник проводит встречу с Нетаньяху в Белом доме. В минувшее воскресенье американский лидер пообещал "что-то особенное" в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, отметив, что у региона есть "реальный шанс на величие". "Автомобиль подразделения Секретной службы США загорелся на пересечении 18-й улицы NW и Пенсильвания-авеню немногим ранее 10 часов утра по местному времени (17.00 мск - ред.)", - сообщил представитель Секретной службы США журналу. По данным издания, в ходе происшествия никто не пострадал. Как утверждает журнал, после расследования, проведенного управлением пожарной охраны округа Колумбия, было установлено, что пожар был вызван проблемой с электроприборами.

