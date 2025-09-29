https://ria.ru/20250929/arkhiepiskop-2045151027.html

Архиепископа Аджапахяна хотят приговорить почти к трем годам

ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости. Прокурор попросил в понедельник суд в Ереване приговорить архиепископа Микаэла Аджапахяна к 2,5 годам лишения свободы за призывы к захвату власти, передает корреспондент РИА Новости."Ходатайствую о назначении в отношении… Аджапахяна наказания в виде лишения свободы сроком два года и шесть месяцев с учетом срока его пребывания в заключении", - заявил общественный обвинитель в ходе судебного заседания.Ранее суд признал архиепископа виновным.

