Архиепископа Аджапахяна хотят приговорить почти к трем годам
ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости. Прокурор попросил в понедельник суд в Ереване приговорить архиепископа Микаэла Аджапахяна к 2,5 годам лишения свободы за призывы к захвату власти, передает корреспондент РИА Новости."Ходатайствую о назначении в отношении… Аджапахяна наказания в виде лишения свободы сроком два года и шесть месяцев с учетом срока его пребывания в заключении", - заявил общественный обвинитель в ходе судебного заседания.Ранее суд признал архиепископа виновным.
