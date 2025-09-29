Рейтинг@Mail.ru
Архиепископа Аджапахяна хотят приговорить почти к трем годам
15:15 29.09.2025
Архиепископа Аджапахяна хотят приговорить почти к трем годам
ереван
в мире
ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости. Прокурор попросил в понедельник суд в Ереване приговорить архиепископа Микаэла Аджапахяна к 2,5 годам лишения свободы за призывы к захвату власти, передает корреспондент РИА Новости."Ходатайствую о назначении в отношении… Аджапахяна наказания в виде лишения свободы сроком два года и шесть месяцев с учетом срока его пребывания в заключении", - заявил общественный обвинитель в ходе судебного заседания.Ранее суд признал архиепископа виновным.
ереван, в мире
Ереван, В мире
ЕРЕВАН, 29 сен – РИА Новости. Прокурор попросил в понедельник суд в Ереване приговорить архиепископа Микаэла Аджапахяна к 2,5 годам лишения свободы за призывы к захвату власти, передает корреспондент РИА Новости.
"Ходатайствую о назначении в отношении… Аджапахяна наказания в виде лишения свободы сроком два года и шесть месяцев с учетом срока его пребывания в заключении", - заявил общественный обвинитель в ходе судебного заседания.
Ранее суд признал архиепископа виновным.
Акция с требованием импичмента Пашиняна у здания парламента Армении
В Ереване проходит акция с требованием импичмента Пашиняна
26 сентября, 12:01
 
ЕреванВ мире
 
 
