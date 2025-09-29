https://ria.ru/20250929/arhangelsk-2045148280.html
Напавшего на архангельский колледж проверят на психические отклонения
Напавшего на архангельский колледж проверят на психические отклонения - РИА Новости, 29.09.2025
Напавшего на архангельский колледж проверят на психические отклонения
Ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, будут проведены в рамках расследования уголовного дела о нападении на техникум в Архангельске, сообщили... РИА Новости, 29.09.2025
МУРМАНСК, 29 сен – РИА Новости. Ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, будут проведены в рамках расследования уголовного дела о нападении на техникум в Архангельске, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ. "Будет проведен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, по тяжести вреда, причиненного здоровью", - сообщила собеседница агентства. Она также добавила, что пока главный фигурант дела не допрошен. Как сообщали в региональном СУСК РФ, 18-летний юноша в понедельник напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.
архангельск
россия
