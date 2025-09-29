https://ria.ru/20250929/altaj-2045077118.html

На Алтае пьяный водитель задавил десятилетнюю девочку

На Алтае пьяный водитель задавил десятилетнюю девочку - РИА Новости, 29.09.2025

На Алтае пьяный водитель задавил десятилетнюю девочку

Пьяный водитель в Алтайском крае не справился с управлением, выехал на тротуар и задавил 10-летнюю девочку, возбуждено уголовное дело, сообщают пресс-службы... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T12:06:00+03:00

2025-09-29T12:06:00+03:00

2025-09-29T13:55:00+03:00

происшествия

алтайский край

первомайский район

россия

республика алтай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045116933_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_7f56850531b7e6faab9fab4a45ce6dd7.jpg

КЕМЕРОВО, 29 сен - РИА Новости. Пьяный водитель в Алтайском крае не справился с управлением, выехал на тротуар и задавил 10-летнюю девочку, возбуждено уголовное дело, сообщают пресс-службы СУСК и прокуратуры региона. Возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Первомайского района, подозреваемого в совершении преступления по п. "а" ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). "По данным следствия, сегодня, 29 сентября 2025 года, около 11.00 часов (07.00 мск) мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на личном автомобиле по улице Ленина в селе Первомайское Первомайского района. Не справившись с управлением, он выехал на тротуар, где совершил наезд на 10-летнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался", - говорится в сообщении. Отмечается, что водитель задержан, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования данного уголовного дела.

https://ria.ru/20250929/arhangelsk-2045074815.html

https://ria.ru/20250929/avtobus-2045069554.html

алтайский край

первомайский район

россия

республика алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алтайский край, первомайский район , россия, республика алтай