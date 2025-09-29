https://ria.ru/20250929/altaj-2045077118.html
На Алтае пьяный водитель задавил десятилетнюю девочку
На Алтае пьяный водитель задавил десятилетнюю девочку - РИА Новости, 29.09.2025
На Алтае пьяный водитель задавил десятилетнюю девочку
Пьяный водитель в Алтайском крае не справился с управлением, выехал на тротуар и задавил 10-летнюю девочку, возбуждено уголовное дело, сообщают пресс-службы... РИА Новости, 29.09.2025
КЕМЕРОВО, 29 сен - РИА Новости. Пьяный водитель в Алтайском крае не справился с управлением, выехал на тротуар и задавил 10-летнюю девочку, возбуждено уголовное дело, сообщают пресс-службы СУСК и прокуратуры региона. Возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Первомайского района, подозреваемого в совершении преступления по п. "а" ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). "По данным следствия, сегодня, 29 сентября 2025 года, около 11.00 часов (07.00 мск) мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на личном автомобиле по улице Ленина в селе Первомайское Первомайского района. Не справившись с управлением, он выехал на тротуар, где совершил наезд на 10-летнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался", - говорится в сообщении. Отмечается, что водитель задержан, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования данного уголовного дела.
На Алтае пьяный водитель задавил десятилетнюю девочку
