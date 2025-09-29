Рейтинг@Mail.ru
С главой управления Росгвардии по Алании проводят следственные действия
19:18 29.09.2025 (обновлено: 19:58 29.09.2025)
С главой управления Росгвардии по Алании проводят следственные действия
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Следственные действия проводятся с участием руководителя управления Росгвардии по Северной Осетии-Алании Валерием Голотой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "С участием Валерия Голоты проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика северная осетия - алания
Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Республика Северная Осетия - Алания
© Фото : РосгвардияРуководитель управления Росгвардии по Северной Осетии-Алании Валерий Голота
Руководитель управления Росгвардии по Северной Осетии-Алании Валерий Голота - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© Фото : Росгвардия
Руководитель управления Росгвардии по Северной Осетии-Алании Валерий Голота. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Следственные действия проводятся с участием руководителя управления Росгвардии по Северной Осетии-Алании Валерием Голотой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"С участием Валерия Голоты проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
Происшествия
 
 
