С главой управления Росгвардии по Алании проводят следственные действия
2025-09-29T19:18:00+03:00
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика северная осетия - алания
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Следственные действия проводятся с участием руководителя управления Росгвардии по Северной Осетии-Алании Валерием Голотой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "С участием Валерия Голоты проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.
