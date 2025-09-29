https://ria.ru/20250929/alaniya-2045230310.html

С главой управления Росгвардии по Алании проводят следственные действия

29.09.2025

С главой управления Росгвардии по Алании проводят следственные действия

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

республика северная осетия - алания

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Следственные действия проводятся с участием руководителя управления Росгвардии по Северной Осетии-Алании Валерием Голотой, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "С участием Валерия Голоты проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства, не уточнив деталей.

