Акция "10 тысяч шагов к жизни" прошла в Московской области
Акция "10 тысяч шагов к жизни" прошла в Московской области - РИА Новости, 29.09.2025
Акция "10 тысяч шагов к жизни" прошла в Московской области
Приуроченная ко Всемирному дню сердца акция "10 тысяч шагов к жизни" прошла в Подмосковье в эти выходные, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T19:05:00+03:00
2025-09-29T19:05:00+03:00
2025-09-29T19:05:00+03:00
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Приуроченная ко Всемирному дню сердца акция "10 тысяч шагов к жизни" прошла в Подмосковье в эти выходные, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Ежегодно 29 сентября в мире отмечается Всемирный день сердца (World Heart Day). Он проводится с 2000 года по инициативе Всемирной федерации сердца (World Heart Federation, WHF) с целью повышения информированности общественности об опасности сердечно-сосудистых заболеваний. В рамках мероприятия жители смогли пройти по маршруту здоровья, проверить показатели здоровья: пульс, артериальное давление, а также пройти ЭКГ и получить консультацию врача. "Это еще одна возможность напомнить о важности здорового образа жизни и заботы о собственном организме. Регулярная физическая активность позволяет укрепить сердечно-сосудистую систему и снизить риски развития заболеваний. Акция "10 тысяч шагов к здоровью" прошла в 19 городских округах Подмосковья, в ней приняли участие почти 2,5 тысячи человек", — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Акция "10 тысяч шагов к жизни" прошла в Воскресенске, Ленинском, Домодедове, Талдоме, Егорьевске, Луховицах, Раменском и других городских округах.
