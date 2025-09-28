Рейтинг@Mail.ru
McDonald's может потерять товарные знаки в России - РИА Новости, 28.09.2025
03:59 28.09.2025
McDonald's может потерять товарные знаки в России
McDonald's может потерять товарные знаки в России - РИА Новости, 28.09.2025
McDonald's может потерять товарные знаки в России
Компания McDonald's может потерять ряд товарных знаков в России в январе 2026 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Компания McDonald's может потерять ряд товарных знаков в России в январе 2026 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, у компании закачивается срок действия исключительного права на товарные знаки "Макдоналдс", "Биг Мак" и "Чикен Макнаггетс", предполагающие производство и продажу еды, а также предоставление ресторанных услуги в России. "Риск утраты права на товарные знаки, действительно, может реализоваться в том случае, если McDonald's не инициирует продление до 22 января 2026 года. После этой даты компании будет предоставлен шестимесячный штрафной срок, в течение которого можно будет восстановить действие товарных знаков с уплатой увеличенной пошлины", - рассказала РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина. Она добавила, что если и в этот период оплата пошлины не будет проведена, возможность восстановления прав на товарные знаки будет утрачена полностью. McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта 2022 года на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".
россия, украина, mcdonald's corporation, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), макдоналдс
Россия, Украина, McDonald's Corporation, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Макдоналдс
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДемонтаж вывески ресторана быстрого питания McDonald's в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Демонтаж вывески ресторана быстрого питания McDonald's в Новосибирске. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Компания McDonald's может потерять ряд товарных знаков в России в январе 2026 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, у компании закачивается срок действия исключительного права на товарные знаки "Макдоналдс", "Биг Мак" и "Чикен Макнаггетс", предполагающие производство и продажу еды, а также предоставление ресторанных услуги в России.
"Риск утраты права на товарные знаки, действительно, может реализоваться в том случае, если McDonald's не инициирует продление до 22 января 2026 года. После этой даты компании будет предоставлен шестимесячный штрафной срок, в течение которого можно будет восстановить действие товарных знаков с уплатой увеличенной пошлины", - рассказала РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина.
Она добавила, что если и в этот период оплата пошлины не будет проведена, возможность восстановления прав на товарные знаки будет утрачена полностью.
McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта 2022 года на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".
