Землякова встретилась с сотрудниками детсадов Химок

2025-09-28

2025-09-28T10:54:00+03:00

2025-09-28T10:54:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава подмосковных Химок Елена Землякова встретилась с воспитателями детских садов и поздравила их с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В преддверии Дня воспитателя и всех дошкольных работников Землякова, председатель cовета депутатов Химок Сергей Малиновский, депутаты Николай Томашов, Инна Монастырская, Глеб Демченко, а также активисты, испекли торт и печенье. На следующий день глава Химок вместе с Томашовым и Монастырской провели чаепитие с педагогами детских садов, попробовали выпечку собственного производства и угостили лакомствами участников встречи. В ходе встречи педагоги рассказали о своих разработках, профессиональных достижениях и методах работы, задали интересующие вопросы. Монастырская отметила, что у дошкольных работников особая миссия — они помогают малышам адаптироваться к новым условиям, знакомят их с окружающим миром, учат взаимодействовать с другими детьми и взрослыми. Ранее в подмосковных Химках отметили Всемирный день туризма, праздничные мероприятия состоялись в Российской международной академии туризма (РМАТ).

