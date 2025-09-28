Рейтинг@Mail.ru
Землякова встретилась с сотрудниками детсадов Химок - РИА Новости, 28.09.2025
10:54 28.09.2025
Землякова встретилась с сотрудниками детсадов Химок
Землякова встретилась с сотрудниками детсадов Химок
Глава подмосковных Химок Елена Землякова встретилась с воспитателями детских садов и поздравила их с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба...
химки (городской округ в московской области)
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава подмосковных Химок Елена Землякова встретилась с воспитателями детских садов и поздравила их с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В преддверии Дня воспитателя и всех дошкольных работников Землякова, председатель cовета депутатов Химок Сергей Малиновский, депутаты Николай Томашов, Инна Монастырская, Глеб Демченко, а также активисты, испекли торт и печенье. На следующий день глава Химок вместе с Томашовым и Монастырской провели чаепитие с педагогами детских садов, попробовали выпечку собственного производства и угостили лакомствами участников встречи. В ходе встречи педагоги рассказали о своих разработках, профессиональных достижениях и методах работы, задали интересующие вопросы. Монастырская отметила, что у дошкольных работников особая миссия — они помогают малышам адаптироваться к новым условиям, знакомят их с окружающим миром, учат взаимодействовать с другими детьми и взрослыми. Ранее в подмосковных Химках отметили Всемирный день туризма, праздничные мероприятия состоялись в Российской международной академии туризма (РМАТ).
химки (городской округ в московской области)
Новости
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Землякова встретилась с сотрудниками детсадов Химок

Елена Землякова поздравила сотрудников детсадов подмосковных Химок

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава подмосковных Химок Елена Землякова встретилась с воспитателями детских садов и поздравила их с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В преддверии Дня воспитателя и всех дошкольных работников Землякова, председатель cовета депутатов Химок Сергей Малиновский, депутаты Николай Томашов, Инна Монастырская, Глеб Демченко, а также активисты, испекли торт и печенье. На следующий день глава Химок вместе с Томашовым и Монастырской провели чаепитие с педагогами детских садов, попробовали выпечку собственного производства и угостили лакомствами участников встречи.
В ходе встречи педагоги рассказали о своих разработках, профессиональных достижениях и методах работы, задали интересующие вопросы.
Монастырская отметила, что у дошкольных работников особая миссия — они помогают малышам адаптироваться к новым условиям, знакомят их с окружающим миром, учат взаимодействовать с другими детьми и взрослыми.
Ранее в подмосковных Химках отметили Всемирный день туризма, праздничные мероприятия состоялись в Российской международной академии туризма (РМАТ).
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
