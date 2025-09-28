https://ria.ru/20250928/zemlyakova-2044880271.html
Землякова встретилась с сотрудниками детсадов Химок
Землякова встретилась с сотрудниками детсадов Химок - РИА Новости, 28.09.2025
Землякова встретилась с сотрудниками детсадов Химок
Глава подмосковных Химок Елена Землякова встретилась с воспитателями детских садов и поздравила их с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T10:54:00+03:00
2025-09-28T10:54:00+03:00
2025-09-28T10:54:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044878756_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4bd393804d04301d1d4b0c4a5b8b88ef.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава подмосковных Химок Елена Землякова встретилась с воспитателями детских садов и поздравила их с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В преддверии Дня воспитателя и всех дошкольных работников Землякова, председатель cовета депутатов Химок Сергей Малиновский, депутаты Николай Томашов, Инна Монастырская, Глеб Демченко, а также активисты, испекли торт и печенье. На следующий день глава Химок вместе с Томашовым и Монастырской провели чаепитие с педагогами детских садов, попробовали выпечку собственного производства и угостили лакомствами участников встречи. В ходе встречи педагоги рассказали о своих разработках, профессиональных достижениях и методах работы, задали интересующие вопросы. Монастырская отметила, что у дошкольных работников особая миссия — они помогают малышам адаптироваться к новым условиям, знакомят их с окружающим миром, учат взаимодействовать с другими детьми и взрослыми. Ранее в подмосковных Химках отметили Всемирный день туризма, праздничные мероприятия состоялись в Российской международной академии туризма (РМАТ).
https://ria.ru/20250927/khimki-2044788072.html
https://ria.ru/20250925/shkola-2044216477.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044878756_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_18f851580970e02750f7434c6c3a2102.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Землякова встретилась с сотрудниками детсадов Химок
Елена Землякова поздравила сотрудников детсадов подмосковных Химок
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава подмосковных Химок Елена Землякова встретилась с воспитателями детских садов и поздравила их с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В преддверии Дня воспитателя и всех дошкольных работников Землякова, председатель cовета депутатов Химок Сергей Малиновский, депутаты Николай Томашов, Инна Монастырская, Глеб Демченко, а также активисты, испекли торт и печенье. На следующий день глава Химок вместе с Томашовым и Монастырской провели чаепитие с педагогами детских садов, попробовали выпечку собственного производства и угостили лакомствами участников встречи.
В ходе встречи педагоги рассказали о своих разработках, профессиональных достижениях и методах работы, задали интересующие вопросы.
Монастырская отметила, что у дошкольных работников особая миссия — они помогают малышам адаптироваться к новым условиям, знакомят их с окружающим миром, учат взаимодействовать с другими детьми и взрослыми.
Ранее в подмосковных Химках отметили Всемирный день туризма, праздничные мероприятия состоялись в Российской международной академии туризма (РМАТ).