На Западе забили тревогу из-за нового плана Зеленского против России - РИА Новости, 28.09.2025
09:06 28.09.2025
На Западе забили тревогу из-за нового плана Зеленского против России
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский планирует втянуть европейские страны в конфликт с Россией, пишет экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X."Россия не заинтересована в нападении на Европу, она пытается вести переговоры и образумить европейцев, которые, похоже, сошли с ума. Что же касается Зеленского, то именно он заинтересован в том, чтобы втянуть европейцев в войну", — заявил он.По мнению политика, на истинные намерения Зеленского указывают его недавнее заявление о скором появлении БПЛА в воздушном пространстве Италии.Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва отвергает обвинения стран Североатлантического альянса в планировании нападения. Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он отметил, что НАТО продолжает продвигаться вплотную к российским границам России, вопреки собственным обещаниям этого не делать.БПЛА в ПольшеДесятого сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
