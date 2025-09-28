Рейтинг@Mail.ru
"Еще не конец": в Киеве сделали резкое заявление после угроз Зеленского - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:34 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/zelenskiy-2044848243.html
"Еще не конец": в Киеве сделали резкое заявление после угроз Зеленского
"Еще не конец": в Киеве сделали резкое заявление после угроз Зеленского - РИА Новости, 28.09.2025
"Еще не конец": в Киеве сделали резкое заявление после угроз Зеленского
Самоуверенные заявления Владимира Зеленского после встречи с президентом США Дональдом Трампом обернутся для него полным провалом, такое мнение высказал бывший... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T02:34:00+03:00
2025-09-28T02:34:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
сша
дональд трамп
олег соскин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043778260_569:0:3000:1367_1920x0_80_0_0_0d0adb31b7d65419bfba01e99ef01d2f.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Самоуверенные заявления Владимира Зеленского после встречи с президентом США Дональдом Трампом обернутся для него полным провалом, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Будут "Томагавки"? Нет, никаких "Томагавков" не будет. &lt;…&gt; Может, ракеты дадут? Нет, ничего не дадут. Это уже константа", — сказал он.По его словам, глава киевского режима делает настолько громкие заявления, чтобы скрыть стремительно ухудшающуюся обстановку на Украине в политической и военной сферах."Это еще не конец. Провал за провалом будет. &lt;…&gt; На выходе шоу Зеленского — дырка от бублика", — сыронизировал Соскин.Ранее Владимир Зеленский в интервью порталу Axios посоветовал российским официальным лицам "убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ". Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на эти угрозы заявил, что Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет, и об этом нужно помнить.В пятницу газета Telegraph написала, что Зеленский на встрече с Трампом запросил ракеты Tomahawk. США ранее ограничивали поставки таких систем, опасаясь эскалации и учитывая ограниченность своих собственных арсеналов. Дальность полета этих ракет составляет до 1,6 тысячи километров, что, как указывают СМИ, позволяет им достигать целей глубоко на территории России, включая Москву.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250927/zelenskiy-2044841451.html
https://ria.ru/20250927/ukraina-2044830207.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043778260_331:0:3000:2002_1920x0_80_0_0_6dde8386f1b4d3ca11305bd3bda841b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, сша, дональд трамп, олег соскин
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Олег Соскин
"Еще не конец": в Киеве сделали резкое заявление после угроз Зеленского

Соскин: заявления Зеленского после встречи с Трампом обернутся для него провалом

© AP Photo / Stefan JeremiahВладимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН
Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Самоуверенные заявления Владимира Зеленского после встречи с президентом США Дональдом Трампом обернутся для него полным провалом, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
«
"Будут "Томагавки"? Нет, никаких "Томагавков" не будет. <…> Может, ракеты дадут? Нет, ничего не дадут. Это уже константа", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
На Западе усомнились в психическом здоровье Зеленского
Вчера, 23:43
По его словам, глава киевского режима делает настолько громкие заявления, чтобы скрыть стремительно ухудшающуюся обстановку на Украине в политической и военной сферах.
"Это еще не конец. Провал за провалом будет. <…> На выходе шоу Зеленского — дырка от бублика", — сыронизировал Соскин.
Ранее Владимир Зеленский в интервью порталу Axios посоветовал российским официальным лицам "убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ". Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на эти угрозы заявил, что Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет, и об этом нужно помнить.
В пятницу газета Telegraph написала, что Зеленский на встрече с Трампом запросил ракеты Tomahawk. США ранее ограничивали поставки таких систем, опасаясь эскалации и учитывая ограниченность своих собственных арсеналов. Дальность полета этих ракет составляет до 1,6 тысячи километров, что, как указывают СМИ, позволяет им достигать целей глубоко на территории России, включая Москву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Зеленский заявил, что договорился об экспорте оружия в страны Африки
Вчера, 21:45
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСШАДональд ТрампОлег Соскин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала