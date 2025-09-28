"Еще не конец": в Киеве сделали резкое заявление после угроз Зеленского
Соскин: заявления Зеленского после встречи с Трампом обернутся для него провалом
Владимир Зеленский прибыл в штаб-квартиру ООН. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Самоуверенные заявления Владимира Зеленского после встречи с президентом США Дональдом Трампом обернутся для него полным провалом, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Будут "Томагавки"? Нет, никаких "Томагавков" не будет. <…> Может, ракеты дадут? Нет, ничего не дадут. Это уже константа", — сказал он.
По его словам, глава киевского режима делает настолько громкие заявления, чтобы скрыть стремительно ухудшающуюся обстановку на Украине в политической и военной сферах.
"Это еще не конец. Провал за провалом будет. <…> На выходе шоу Зеленского — дырка от бублика", — сыронизировал Соскин.
Ранее Владимир Зеленский в интервью порталу Axios посоветовал российским официальным лицам "убедиться, что они знают местонахождение бомбоубежищ". Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на эти угрозы заявил, что Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет, и об этом нужно помнить.
В пятницу газета Telegraph написала, что Зеленский на встрече с Трампом запросил ракеты Tomahawk. США ранее ограничивали поставки таких систем, опасаясь эскалации и учитывая ограниченность своих собственных арсеналов. Дальность полета этих ракет составляет до 1,6 тысячи километров, что, как указывают СМИ, позволяет им достигать целей глубоко на территории России, включая Москву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.