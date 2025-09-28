https://ria.ru/20250928/zakharova-2044930948.html

Захарова назвала Кеосаяна фантастически добрым человеком

Режиссер Тигран Кеосаян всегда умел поддержать, находил нужные слова и был фантастически добрым человеком, рассказала официальный представитель МИД России Мария

тигран кеосаян

мария захарова

маргарита симоньян

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Режиссер Тигран Кеосаян всегда умел поддержать, находил нужные слова и был фантастически добрым человеком, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Он был настоящий боец, человек, который всегда умел поддержать, всегда находил нужные слова, всегда находил нужные дела и поступки, чтобы действительно поделиться этой помощью. Самое главное, я уже говорила, он был фантастически добрый человек… Но не каждому было суждено, к сожалению, почувствовать его фантастическую доброжелательность", - сказала Захарова журналистам. Она добавила, что у Кеосаяна была "нереальная энергетика добра, фантастической радости", даже когда он говорил серьезные или жесткие вещи, у него не было "разрушительной энергии, зла". В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. В начале Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.

