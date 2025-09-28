Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала Кеосаяна фантастически добрым человеком - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/zakharova-2044930948.html
Захарова назвала Кеосаяна фантастически добрым человеком
Захарова назвала Кеосаяна фантастически добрым человеком - РИА Новости, 28.09.2025
Захарова назвала Кеосаяна фантастически добрым человеком
Режиссер Тигран Кеосаян всегда умел поддержать, находил нужные слова и был фантастически добрым человеком, рассказала официальный представитель МИД России Мария РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T15:08:00+03:00
2025-09-28T15:08:00+03:00
в мире
россия
тигран кеосаян
мария захарова
маргарита симоньян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044927477_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d44c99ded5ebca7390c8e76796b10b6c.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Режиссер Тигран Кеосаян всегда умел поддержать, находил нужные слова и был фантастически добрым человеком, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Он был настоящий боец, человек, который всегда умел поддержать, всегда находил нужные слова, всегда находил нужные дела и поступки, чтобы действительно поделиться этой помощью. Самое главное, я уже говорила, он был фантастически добрый человек… Но не каждому было суждено, к сожалению, почувствовать его фантастическую доброжелательность", - сказала Захарова журналистам. Она добавила, что у Кеосаяна была "нереальная энергетика добра, фантастической радости", даже когда он говорил серьезные или жесткие вещи, у него не было "разрушительной энергии, зла". В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. В начале Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
https://ria.ru/20250928/keosayan-2044921796.html
https://ria.ru/20250928/keosayan-2044927958.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Он был фантастически добрый человек". Мария Захарова о Тигране Кеосаяне
Тигран Кеосаян всегда умел поддержать, находил нужные слова, рассказала Захарова. Он… всегда находил нужные дела и поступки, чтобы действительно поделиться этой помощью. Самое главное, я уже говорила, он был фантастически добрый человек
2025-09-28T15:08
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044927477_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_10e7950cea1b968e573c6b7be3d7e1bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, тигран кеосаян, мария захарова, маргарита симоньян
В мире, Россия, Тигран Кеосаян, Мария Захарова, Маргарита Симоньян
Захарова назвала Кеосаяна фантастически добрым человеком

Захарова отметила, что Кеосаян всегда умел поддержать и находил нужные слова

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Режиссер Тигран Кеосаян всегда умел поддержать, находил нужные слова и был фантастически добрым человеком, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Он был настоящий боец, человек, который всегда умел поддержать, всегда находил нужные слова, всегда находил нужные дела и поступки, чтобы действительно поделиться этой помощью. Самое главное, я уже говорила, он был фантастически добрый человек… Но не каждому было суждено, к сожалению, почувствовать его фантастическую доброжелательность", - сказала Захарова журналистам.
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Мацкявичюс назвал Кеосаяна очень светлым человеком
Вчера, 14:39
Она добавила, что у Кеосаяна была "нереальная энергетика добра, фантастической радости", даже когда он говорил серьезные или жесткие вещи, у него не было "разрушительной энергии, зла".
В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. В начале Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
Художественный руководитель театра Современник и Театра Олега Табакова Владимир Машков перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Машков назвал Кеосаяна настоящим художником и истинным патриотом
Вчера, 14:56
 
В миреРоссияТигран КеосаянМария ЗахароваМаргарита Симоньян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала