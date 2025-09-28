МИД продолжит защищать права журналистов, заявила Захарова

https://ria.ru/20250928/zakharova-2044913774.html

МИД России продолжит системную работу по защите профессиональных прав журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T14:23:00+03:00

россия

мария захарова

юнеско

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. МИД России продолжит системную работу по защите профессиональных прав журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что 28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации – памятная дата, учрежденная в 2015 году Генеральной конференцией ЮНЕСКО, чтобы напомнить человечеству о важности фундаментального права каждого на поиск, получение и распространение информации. "МИД России со своей стороны продолжит проводить системную работу по защите профессиональных прав журналистов и изобличению бездействия профильных в этой сфере международных структур", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.Захарова добавила, что курс Запада на "искоренение любых проявлений" инакомыслия, фрагментировал глобальное медиапространство, запреты и блокировки, а также иные формы притеснения неугодных, в первую очередь российских, СМИ стали для жителей западных стран искусственным барьером, препятствующим реализации их права на свободный доступ к информации. "Широкое распространение там получили и другие нечистоплотные методы подавления альтернативных точек зрения, в том числе сегрегация и целенаправленная травля идеологических оппонентов, заморозка их банковских счетов, уголовное преследование по политическим мотивам, даже угрозы расправой и физическое насилие. Многим из них пришлось поплатиться своей жизнью за право отстаивать собственное мнение", - подчеркнула официальный представитель МИД России. По словам Захаровой, страны Запада не только не признают за собой грубых нарушений прав своих же граждан, но и выгораживают своих протеже в лице киевского и молдавского режимов, перешедших к тоталитарной политической цензуре, "западные псевдодемократии "фактически парализуют работу международных структур, не позволяя им действенно реагировать на различные репрессии в отношении СМИ и их сотрудников. "В результате такой политики международная система защиты профессиональных прав медиасообщества демонстрирует дисфункциональность даже в тех случаях, когда речь идет об умышленных убийствах и терактах против журналистов и военкоров", - заключила Захарова.

россия

2025

Наталья Макарова

