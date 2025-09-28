Рейтинг@Mail.ru
МИД продолжит защищать права журналистов, заявила Захарова
14:23 28.09.2025 (обновлено: 14:24 28.09.2025)
МИД продолжит защищать права журналистов, заявила Захарова
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. МИД России продолжит системную работу по защите профессиональных прав журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что 28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации – памятная дата, учрежденная в 2015 году Генеральной конференцией ЮНЕСКО, чтобы напомнить человечеству о важности фундаментального права каждого на поиск, получение и распространение информации. &quot;МИД России со своей стороны продолжит проводить системную работу по защите профессиональных прав журналистов и изобличению бездействия профильных в этой сфере международных структур&quot;, - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.Захарова добавила, что курс Запада на "искоренение любых проявлений" инакомыслия, фрагментировал глобальное медиапространство, запреты и блокировки, а также иные формы притеснения неугодных, в первую очередь российских, СМИ стали для жителей западных стран искусственным барьером, препятствующим реализации их права на свободный доступ к информации. "Широкое распространение там получили и другие нечистоплотные методы подавления альтернативных точек зрения, в том числе сегрегация и целенаправленная травля идеологических оппонентов, заморозка их банковских счетов, уголовное преследование по политическим мотивам, даже угрозы расправой и физическое насилие. Многим из них пришлось поплатиться своей жизнью за право отстаивать собственное мнение", - подчеркнула официальный представитель МИД России. По словам Захаровой, страны Запада не только не признают за собой грубых нарушений прав своих же граждан, но и выгораживают своих протеже в лице киевского и молдавского режимов, перешедших к тоталитарной политической цензуре, "западные псевдодемократии "фактически парализуют работу международных структур, не позволяя им действенно реагировать на различные репрессии в отношении СМИ и их сотрудников. "В результате такой политики международная система защиты профессиональных прав медиасообщества демонстрирует дисфункциональность даже в тех случаях, когда речь идет об умышленных убийствах и терактах против журналистов и военкоров", - заключила Захарова.
россия, мария захарова, юнеско
Россия, Мария Захарова, ЮНЕСКО
МИД продолжит защищать права журналистов, заявила Захарова

Захарова: МИД России продолжит защищать профессиональные права журналистов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. МИД России продолжит системную работу по защите профессиональных прав журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что 28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации – памятная дата, учрежденная в 2015 году Генеральной конференцией ЮНЕСКО, чтобы напомнить человечеству о важности фундаментального права каждого на поиск, получение и распространение информации.
«

"МИД России со своей стороны продолжит проводить системную работу по защите профессиональных прав журналистов и изобличению бездействия профильных в этой сфере международных структур", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

Захарова добавила, что курс Запада на "искоренение любых проявлений" инакомыслия, фрагментировал глобальное медиапространство, запреты и блокировки, а также иные формы притеснения неугодных, в первую очередь российских, СМИ стали для жителей западных стран искусственным барьером, препятствующим реализации их права на свободный доступ к информации.
"Широкое распространение там получили и другие нечистоплотные методы подавления альтернативных точек зрения, в том числе сегрегация и целенаправленная травля идеологических оппонентов, заморозка их банковских счетов, уголовное преследование по политическим мотивам, даже угрозы расправой и физическое насилие. Многим из них пришлось поплатиться своей жизнью за право отстаивать собственное мнение", - подчеркнула официальный представитель МИД России.
По словам Захаровой, страны Запада не только не признают за собой грубых нарушений прав своих же граждан, но и выгораживают своих протеже в лице киевского и молдавского режимов, перешедших к тоталитарной политической цензуре, "западные псевдодемократии "фактически парализуют работу международных структур, не позволяя им действенно реагировать на различные репрессии в отношении СМИ и их сотрудников.
"В результате такой политики международная система защиты профессиональных прав медиасообщества демонстрирует дисфункциональность даже в тех случаях, когда речь идет об умышленных убийствах и терактах против журналистов и военкоров", - заключила Захарова.
Россия Мария Захарова ЮНЕСКО
 
 
