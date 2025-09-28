https://ria.ru/20250928/zakharova-2044913774.html
МИД продолжит защищать права журналистов, заявила Захарова
МИД продолжит защищать права журналистов, заявила Захарова - РИА Новости, 28.09.2025
МИД продолжит защищать права журналистов, заявила Захарова
МИД России продолжит системную работу по защите профессиональных прав журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T14:23:00+03:00
2025-09-28T14:23:00+03:00
2025-09-28T14:24:00+03:00
россия
мария захарова
юнеско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. МИД России продолжит системную работу по защите профессиональных прав журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что 28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации – памятная дата, учрежденная в 2015 году Генеральной конференцией ЮНЕСКО, чтобы напомнить человечеству о важности фундаментального права каждого на поиск, получение и распространение информации. "МИД России со своей стороны продолжит проводить системную работу по защите профессиональных прав журналистов и изобличению бездействия профильных в этой сфере международных структур", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.Захарова добавила, что курс Запада на "искоренение любых проявлений" инакомыслия, фрагментировал глобальное медиапространство, запреты и блокировки, а также иные формы притеснения неугодных, в первую очередь российских, СМИ стали для жителей западных стран искусственным барьером, препятствующим реализации их права на свободный доступ к информации. "Широкое распространение там получили и другие нечистоплотные методы подавления альтернативных точек зрения, в том числе сегрегация и целенаправленная травля идеологических оппонентов, заморозка их банковских счетов, уголовное преследование по политическим мотивам, даже угрозы расправой и физическое насилие. Многим из них пришлось поплатиться своей жизнью за право отстаивать собственное мнение", - подчеркнула официальный представитель МИД России. По словам Захаровой, страны Запада не только не признают за собой грубых нарушений прав своих же граждан, но и выгораживают своих протеже в лице киевского и молдавского режимов, перешедших к тоталитарной политической цензуре, "западные псевдодемократии "фактически парализуют работу международных структур, не позволяя им действенно реагировать на различные репрессии в отношении СМИ и их сотрудников. "В результате такой политики международная система защиты профессиональных прав медиасообщества демонстрирует дисфункциональность даже в тех случаях, когда речь идет об умышленных убийствах и терактах против журналистов и военкоров", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20241213/zakharova-1989150899.html
https://ria.ru/20250503/mid-2014756460.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, юнеско
Россия, Мария Захарова, ЮНЕСКО
МИД продолжит защищать права журналистов, заявила Захарова
Захарова: МИД России продолжит защищать профессиональные права журналистов
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. МИД России продолжит системную работу по защите профессиональных прав журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что 28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации – памятная дата, учрежденная в 2015 году Генеральной конференцией ЮНЕСКО
, чтобы напомнить человечеству о важности фундаментального права каждого на поиск, получение и распространение информации.
«
"МИД России со своей стороны продолжит проводить системную работу по защите профессиональных прав журналистов и изобличению бездействия профильных в этой сфере международных структур", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.
Захарова добавила, что курс Запада на "искоренение любых проявлений" инакомыслия, фрагментировал глобальное медиапространство, запреты и блокировки, а также иные формы притеснения неугодных, в первую очередь российских, СМИ стали для жителей западных стран искусственным барьером, препятствующим реализации их права на свободный доступ к информации.
"Широкое распространение там получили и другие нечистоплотные методы подавления альтернативных точек зрения, в том числе сегрегация и целенаправленная травля идеологических оппонентов, заморозка их банковских счетов, уголовное преследование по политическим мотивам, даже угрозы расправой и физическое насилие. Многим из них пришлось поплатиться своей жизнью за право отстаивать собственное мнение", - подчеркнула официальный представитель МИД России.
По словам Захаровой, страны Запада не только не признают за собой грубых нарушений прав своих же граждан, но и выгораживают своих протеже в лице киевского и молдавского режимов, перешедших к тоталитарной политической цензуре, "западные псевдодемократии "фактически парализуют работу международных структур, не позволяя им действенно реагировать на различные репрессии в отношении СМИ и их сотрудников.
"В результате такой политики международная система защиты профессиональных прав медиасообщества демонстрирует дисфункциональность даже в тех случаях, когда речь идет об умышленных убийствах и терактах против журналистов и военкоров", - заключила Захарова.