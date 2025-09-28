https://ria.ru/20250928/zaharova-2044934057.html
Захарова отреагировала на просьбу Парижа цензурировать Telegram в Молдавии
Захарова отреагировала на просьбу Парижа цензурировать Telegram в Молдавии - РИА Новости, 28.09.2025
Захарова отреагировала на просьбу Парижа цензурировать Telegram в Молдавии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости слова основателя Telegram Павла Дурова о том, что около года назад спецслужбы... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T15:19:00+03:00
2025-09-28T15:19:00+03:00
2025-09-28T15:22:00+03:00
в мире
россия
франция
молдавия
мария захарова
павел дуров
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости слова основателя Telegram Павла Дурова о том, что около года назад спецслужбы Франции обратились с просьбой помочь Молдавии цензурировать Telegram-каналы перед выборами президента. "Кто бы сомневался. Когда Запад решает разрушить очередное государство, то действует без зазрения совести по всем направлениям", - сказала она агентству.
https://ria.ru/20250928/durov-2044932206.html
россия
франция
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, молдавия, мария захарова, павел дуров, telegram
В мире, Россия, Франция, Молдавия, Мария Захарова, Павел Дуров, Telegram
Захарова отреагировала на просьбу Парижа цензурировать Telegram в Молдавии
Захарова не удивлена просьбой Франции цензурировать Telegram в Молдавии