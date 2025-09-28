В Молдавии явка на парламентских выборах превысила 4,7 процента
Явка на парламентских выборах в Молдавии к утру воскресенья составила 4,75%
© AP Photo / Vadim GhirdaСотрудник избирательной комиссии на избирательном участке во время парламентских выборов в Кишинёве, Молдова
Сотрудник избирательной комиссии на избирательном участке во время парламентских выборов в Кишинёве, Молдова
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Молдавии к 9.00 утра (совпадает с мск) составила 4,75%, свидетельствуют данные ЦИК республики.
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки.
По опубликованным на сайте Центизбиркома Молдавии данным, явка составила 4,75%, что соответствует почти 131 тысячи проголосовавшим.
За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.