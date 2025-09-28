https://ria.ru/20250928/vzryvy-2044965682.html
Над Белгородом прогремела серия взрывов
Над Белгородом прогремела серия взрывов
Над Белгородом прогремела серия взрывов
Несколько взрывов прозвучали в небе над Белгородом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2025
специальная военная операция на украине
белгород
украина
вооруженные силы украины
происшествия
БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучали в небе над Белгородом, передает корреспондент РИА Новости. В интервале между 18.30 и 18.40 мск в небе прозвучала серия взрывов. Они были слышны в центральном районе города.
белгород
украина
