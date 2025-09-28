Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородом прогремела серия взрывов - РИА Новости, 28.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 28.09.2025
Над Белгородом прогремела серия взрывов
Над Белгородом прогремела серия взрывов
Несколько взрывов прозвучали в небе над Белгородом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2025
БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучали в небе над Белгородом, передает корреспондент РИА Новости. В интервале между 18.30 и 18.40 мск в небе прозвучала серия взрывов. Они были слышны в центральном районе города.
белгород, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Над Белгородом прогремела серия взрывов

Несколько взрывов прозвучали над Белгородом, они были слышны в центре города

Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучали в небе над Белгородом, передает корреспондент РИА Новости.
В интервале между 18.30 и 18.40 мск в небе прозвучала серия взрывов. Они были слышны в центральном районе города.
Специальная военная операция на УкраинеБелгородУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
