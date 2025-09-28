https://ria.ru/20250928/vzryvy-2044847292.html

В окрестностях Киева прогремели взрывы

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в окрестностях Киева, сообщает украинский телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги в городе. Ранее в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены тревоги продолжают звучать еще в восьми областях Украины. "Окрестности Киева – взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Ранее ТСН сообщал о взрывах в самом Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

