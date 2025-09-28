https://ria.ru/20250928/vybory-2044922303.html

Выборы в парламент Молдавии могут считаться состоявшимися, сообщил ЦИК

Явка на парламентских выборах в Молдавии составила 33,3%, это означает, что выборы можно считать состоявшимися, сообщает сайт Центризбиркома страны.

КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Молдавии составила 33,3%, это означает, что выборы можно считать состоявшимися, сообщает сайт Центризбиркома страны.В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.По ЦИК данным на 14.33 (совпадает с мск) принять участие в голосовании на выборах парламента Молдавии успели более 969 тысяч человек - это 33,3% избирателей. Таким образом, выборы предварительно можно считать состоявшимися.

