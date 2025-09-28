https://ria.ru/20250928/vsu-2044892461.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, двух штурмовых и десантно-штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Писаревка, Варачино, Кондратовка, Иволжанское, Степное и Алексеевка Сумской области.На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, тяжелой механизированной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Вильча, Бологовка, Синельниково и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, 152-мм орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
