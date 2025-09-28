https://ria.ru/20250928/vsu-2044863889.html
ВС России уничтожили два миномета ВСУ на Константиновском направлении
2025-09-28T09:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_367:99:2980:1569_1920x0_80_0_0_5d64f00cd32205428972575d7a392030.jpg
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили два 120-миллиметровых миномёта ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе ночной воздушной разведки операторами беспилотников гвардейского артиллерийского соединения были выявлены позиции двух 120-миллиметровых миномётов противника в лесном массиве на Константиновском направлении. По их координатам расчёты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" нанесли огневое поражение, уничтожив выявленные цели", - говорится в сообщении.
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_58a6b673c89a27994808db3e07e4d2dd.jpg
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
