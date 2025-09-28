https://ria.ru/20250928/vsu-2044863889.html

ВС России уничтожили два миномета ВСУ на Константиновском направлении

ВС России уничтожили два миномета ВСУ на Константиновском направлении

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили два 120-миллиметровых миномёта ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе ночной воздушной разведки операторами беспилотников гвардейского артиллерийского соединения были выявлены позиции двух 120-миллиметровых миномётов противника в лесном массиве на Константиновском направлении. По их координатам расчёты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" нанесли огневое поражение, уничтожив выявленные цели", - говорится в сообщении.

