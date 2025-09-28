Рейтинг@Mail.ru
Володин призвал укрепить многополярный мир через сотрудничество с Вьетнамом
16:20 28.09.2025 (обновлено: 16:24 28.09.2025)
Володин призвал укрепить многополярный мир через сотрудничество с Вьетнамом
Володин призвал укрепить многополярный мир через сотрудничество с Вьетнамом
в мире
вьетнам
россия
вячеслав володин
госдума рф
ХАНОЙ, 28 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался за расширение сторонников многополярного мира через участие парламентариев РФ и Вьетнама в межпарламентских структурах. "Со своей стороны, мы должны сделать все для того, чтобы мир был более справедливым. Наша задача в рамках участия в различных межпарламентских структурах постараться, чтобы как можно больше было сторонников построения многополярного мира", - сказал Володин в воскресенье в ходе четвертого заседания комиссии по Межпарламентскому сотрудничеству между Госдумой и Национальным собранием. Он отметил, что "развиваться страны могут, только если они будут суверенными" и нацеленными на выстраивание отношений на принципах уважения друг друга, невмешательства в дела других государств, взаимовыгодного сотрудничества. "Все эти постулаты лежат в основе наших отношений, заложенных еще нашими дедами, прадедами. Мы сегодня вспоминаем год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы во Второй мировой войне, ну, и, конечно, мы сегодня хотим от души поздравить наших вьетнамских коллег, народ Вьетнама с обретением независимости, которая далась тяжелой ценой", - сказал Володин. Председатель Госдумы отметил, что многонациональный народ Советского Союза со своей стороны сделал все возможное для того, чтобы Вьетнам стал независимым. "Опираясь на этот фундамент, мы должны дорожить нашими отношениями и постараться сделать все для того, чтобы развивая их, передавать следующим поколениям", - добавил председатель Государственной Думы. Вячеслав Володин находится во главе делегации Госдумы с официальным визитом во Вьетнаме.
вьетнам
россия
в мире, вьетнам, россия, вячеслав володин, госдума рф
В мире, Вьетнам, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
ХАНОЙ, 28 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался за расширение сторонников многополярного мира через участие парламентариев РФ и Вьетнама в межпарламентских структурах.
"Со своей стороны, мы должны сделать все для того, чтобы мир был более справедливым. Наша задача в рамках участия в различных межпарламентских структурах постараться, чтобы как можно больше было сторонников построения многополярного мира", - сказал Володин в воскресенье в ходе четвертого заседания комиссии по Межпарламентскому сотрудничеству между Госдумой и Национальным собранием.
Он отметил, что "развиваться страны могут, только если они будут суверенными" и нацеленными на выстраивание отношений на принципах уважения друг друга, невмешательства в дела других государств, взаимовыгодного сотрудничества.
"Все эти постулаты лежат в основе наших отношений, заложенных еще нашими дедами, прадедами. Мы сегодня вспоминаем год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы во Второй мировой войне, ну, и, конечно, мы сегодня хотим от души поздравить наших вьетнамских коллег, народ Вьетнама с обретением независимости, которая далась тяжелой ценой", - сказал Володин.
Председатель Госдумы отметил, что многонациональный народ Советского Союза со своей стороны сделал все возможное для того, чтобы Вьетнам стал независимым.
"Опираясь на этот фундамент, мы должны дорожить нашими отношениями и постараться сделать все для того, чтобы развивая их, передавать следующим поколениям", - добавил председатель Государственной Думы.
Вячеслав Володин находится во главе делегации Госдумы с официальным визитом во Вьетнаме.
В миреВьетнамРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
