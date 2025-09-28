https://ria.ru/20250928/vlasti-2044928328.html

Власти Молдавии требуют от родителей школьников фотографировать бюллетени

Власти Молдавии требуют от родителей школьников фотографировать бюллетени

Власти Молдавии требуют от родителей школьников в обязательном порядке просят отправлять учителям фото бюллетеней с парламентских выборов, передает Sputnik...

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Власти Молдавии требуют от родителей школьников в обязательном порядке просят отправлять учителям фото бюллетеней с парламентских выборов, передает Sputnik Молдова. Telegram-канал публикует скриншот переписки школьного чата средней школы имени Михая Эминеску. В нем один из пользователей от имени школы обращается к родителям с просьбой проголосовать и отправить фотографию бюллетеня учителю класса своего ребенка до полудня. Отмечается, что в противном случае учителям придется обзванивать родителей вечером с напоминанием сделать это. "Власть особо не стесняется: на войне все средства хороши". - пишет Sputnik Молдова. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

