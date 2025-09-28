https://ria.ru/20250928/vlasti-2044898675.html

Киев не ищет мирные пути урегулирования, заявил Песков

в мире

киев

россия

дмитрий песков

павел зарубин

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украинские власти не идут по пути поиска мирных путей урегулирования, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Украинские власти отдают себе отчет в том, что их положение дел и переговорные позиции неумолимо ухудшаются, но блефуют, сообщил Песков в интервью тележурналисту “России 1” Павлу Зарубину.“К сожалению, не идут по пути поиска мирных путей урегулирования”, - сказал Песков.

