Киев не ищет мирные пути урегулирования, заявил Песков
Киев не ищет мирные пути урегулирования, заявил Песков - РИА Новости, 28.09.2025
Киев не ищет мирные пути урегулирования, заявил Песков
Украинские власти не идут по пути поиска мирных путей урегулирования, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T12:48:00+03:00
2025-09-28T12:48:00+03:00
2025-09-28T12:56:00+03:00
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Украинские власти не идут по пути поиска мирных путей урегулирования, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Украинские власти отдают себе отчет в том, что их положение дел и переговорные позиции неумолимо ухудшаются, но блефуют, сообщил Песков в интервью тележурналисту “России 1” Павлу Зарубину.“К сожалению, не идут по пути поиска мирных путей урегулирования”, - сказал Песков.
Киев не ищет мирные пути урегулирования, заявил Песков
