ВС России нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК
2025-09-28T12:11:00+03:00
2025-09-28T12:11:00+03:00
2025-09-28T12:14:00+03:00
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов, все они поражены, сообщило министерство обороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
