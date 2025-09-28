https://ria.ru/20250928/udar-2044892586.html

ВС России нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК

ВС России нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК - РИА Новости, 28.09.2025

ВС России нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК

Российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных... РИА Новости, 28.09.2025

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов, все они поражены, сообщило министерство обороны РФ."Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.

россия

украина

россия, украина, вооруженные силы украины