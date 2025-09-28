https://ria.ru/20250928/udar-2044868881.html
ВСУ нанесли по Херсонской области 73 удара за сутки
ВСУ нанесли по Херсонской области 73 удара за сутки - РИА Новости, 28.09.2025
ВСУ нанесли по Херсонской области 73 удара за сутки
За сутки боевики киевского режима нанесли 73 удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области с применением БПЛА и ствольной артиллерии,... РИА Новости, 28.09.2025
ГЕНИЧЕСК, 28 сен - РИА Новости. За сутки боевики киевского режима нанесли 73 удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области с применением БПЛА и ствольной артиллерии, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 41 удар из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 21 обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован ночью. 11 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки, по левобережью Херсонщины, ВСУ было нанесено 73 удара", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 11 населенных пунктов: Днепряны, Алешки, Каховка, Новая Каховка, Песчановка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Рыбальче, Солонцы, Любимовка.
ВСУ нанесли по Херсонской области 73 удара за сутки
