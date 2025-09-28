Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли по Херсонской области 73 удара за сутки - РИА Новости, 28.09.2025
09:32 28.09.2025
ВСУ нанесли по Херсонской области 73 удара за сутки
ВСУ нанесли по Херсонской области 73 удара за сутки - РИА Новости, 28.09.2025
ВСУ нанесли по Херсонской области 73 удара за сутки
За сутки боевики киевского режима нанесли 73 удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области с применением БПЛА и ствольной артиллерии,... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T09:32:00+03:00
2025-09-28T09:32:00+03:00
вооруженные силы украины
херсонская область
днепр (река)
каховка
ГЕНИЧЕСК, 28 сен - РИА Новости. За сутки боевики киевского режима нанесли 73 удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области с применением БПЛА и ствольной артиллерии, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 41 удар из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 21 обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован ночью. 11 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки, по левобережью Херсонщины, ВСУ было нанесено 73 удара", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 11 населенных пунктов: Днепряны, Алешки, Каховка, Новая Каховка, Песчановка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Рыбальче, Солонцы, Любимовка.
херсонская область
днепр (река)
каховка
вооруженные силы украины, херсонская область , днепр (река), каховка
Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Днепр (река), Каховка
ВСУ нанесли по Херсонской области 73 удара за сутки

ВСУ нанесли 73 удара из артиллерии и БПЛА по Херсонской области за сутки

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 28 сен - РИА Новости. За сутки боевики киевского режима нанесли 73 удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области с применением БПЛА и ствольной артиллерии, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 41 удар из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. 21 обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован ночью. 11 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки, по левобережью Херсонщины, ВСУ было нанесено 73 удара", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 11 населенных пунктов: Днепряны, Алешки, Каховка, Новая Каховка, Песчановка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Рыбальче, Солонцы, Любимовка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
