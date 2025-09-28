https://ria.ru/20250928/ucheniya-2044860638.html
Французские военные прибудут на учения в Румынии
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Минобороны Румынии сообщило в воскресенье, что 2400 французских военных вместе с техникой прибудут в страну с 28 по 30 сентября для участия в учениях НАТО Dacian fall 2025. "Два тысячи четыреста французских военнослужащих, которые примут участие в учениях, войдут в страну, начиная с сегодняшнего дня и до 30 сентября, через пограничные пункты Джурджу и Вама-Веке. Поэтому, если вы встретите на своем пути военные колонны или увидите изображения военных колонн в социальных сетях, знайте, что они направляются к местам учений и готовятся к учениям Dacian fall 2025", - говорится в публикации на странице министерства обороны в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Министерство уточняет, что учения пройдут на полигонах Чинку, Смырдан, Капу-Мидия, Бабадаг, Богата, Алба-Юлия, Хану-Конаки, Джармата, Кырцишоара. Учения пройдут с 20 октября по 13 ноября. В них примут участие 5000 военнослужащих и 1200 единиц техники из стран-союзников: Бельгии, Болгарии, Франции, Италии, Люксембурга, Северной Македонии, Польши, Португалии, Румынии и Испании. Учения пройдут на территории Румынии и Болгарии.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250927/ucheniya-2044839433.html
