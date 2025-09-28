"Росатом" рассказал об опыте, полученном Турцией при постройке АЭС "Аккую"
АНКАРА, 28 сен - РИА Новости. Первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров заявил, что опыт, приобретенный турецкими компаниями в рамках проекта АЭС "Аккую", может быть применен как в Турции, так и в новых проектах за рубежом.
"Совместно с министерством энергетики и природных ресурсов Турции мы превзошли собственные ожидания. Изначально рассчитывали привлечь около 400 турецких компаний, но сегодня их число превысило 2 тысячи. Общий объем заказов, размещенных у турецких компаний, превысил 11 миллиардов долларов. Важно не только финансовое участие, но и повышение квалификации. Турецкие подрядчики осваивают строительство АЭС, получают необходимые знания и доступ к технологиям", - приводит слова Комарова турецкое госагентство Anadolu.
Комаров отметил, что опыт, полученный турецкими компаниями, может быть использован в других странах.
"Уже сегодня турецкие компании работают в Венгрии, в Египте на площадке АЭС "Эль-Дабаа", а также в Казахстане и Узбекистане. Мы уверены, что их уникальные компетенции будут востребованы многократно", - сказал он.
Комаров также подчеркнул растущий интерес к ядерной энергетике в мире.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").