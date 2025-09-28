Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" рассказал об опыте, полученном Турцией при постройке АЭС "Аккую" - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/turtsiya-2044981798.html
"Росатом" рассказал об опыте, полученном Турцией при постройке АЭС "Аккую"
"Росатом" рассказал об опыте, полученном Турцией при постройке АЭС "Аккую" - РИА Новости, 28.09.2025
"Росатом" рассказал об опыте, полученном Турцией при постройке АЭС "Аккую"
Первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров заявил, что опыт,... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T21:40:00+03:00
2025-09-28T21:40:00+03:00
турция
венгрия
египет
кирилл комаров
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "эль-дабаа"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867985073_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_73b1fbb8f56859883d64df2c6e4484c4.jpg
АНКАРА, 28 сен - РИА Новости. Первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров заявил, что опыт, приобретенный турецкими компаниями в рамках проекта АЭС "Аккую", может быть применен как в Турции, так и в новых проектах за рубежом. "Совместно с министерством энергетики и природных ресурсов Турции мы превзошли собственные ожидания. Изначально рассчитывали привлечь около 400 турецких компаний, но сегодня их число превысило 2 тысячи. Общий объем заказов, размещенных у турецких компаний, превысил 11 миллиардов долларов. Важно не только финансовое участие, но и повышение квалификации. Турецкие подрядчики осваивают строительство АЭС, получают необходимые знания и доступ к технологиям", - приводит слова Комарова турецкое госагентство Anadolu. Комаров отметил, что опыт, полученный турецкими компаниями, может быть использован в других странах. "Уже сегодня турецкие компании работают в Венгрии, в Египте на площадке АЭС "Эль-Дабаа", а также в Казахстане и Узбекистане. Мы уверены, что их уникальные компетенции будут востребованы многократно", - сказал он. Комаров также подчеркнул растущий интерес к ядерной энергетике в мире. "Опыт, приобретенный турецкими компаниями в рамках проекта "Аккую", может быть применен как в Турции, так и в новых проектах за рубежом", - заявил Комаров. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
https://ria.ru/20250928/turtsiya-2044980624.html
турция
венгрия
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867985073_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e08a865bb3b2ee1bfff854a9787ae3ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, венгрия, египет, кирилл комаров, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "эль-дабаа", в мире
Турция, Венгрия, Египет, Кирилл Комаров, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Эль-Дабаа", В мире
"Росатом" рассказал об опыте, полученном Турцией при постройке АЭС "Аккую"

В «Росатоме» заявили, что опыт турецких компаний может быть применен за рубежом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтроительство атомной электростанции "Аккую" в турецком городе Гюльнар
Строительство атомной электростанции Аккую в турецком городе Гюльнар - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Строительство атомной электростанции "Аккую" в турецком городе Гюльнар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 28 сен - РИА Новости. Первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров заявил, что опыт, приобретенный турецкими компаниями в рамках проекта АЭС "Аккую", может быть применен как в Турции, так и в новых проектах за рубежом.
"Совместно с министерством энергетики и природных ресурсов Турции мы превзошли собственные ожидания. Изначально рассчитывали привлечь около 400 турецких компаний, но сегодня их число превысило 2 тысячи. Общий объем заказов, размещенных у турецких компаний, превысил 11 миллиардов долларов. Важно не только финансовое участие, но и повышение квалификации. Турецкие подрядчики осваивают строительство АЭС, получают необходимые знания и доступ к технологиям", - приводит слова Комарова турецкое госагентство Anadolu.
Комаров отметил, что опыт, полученный турецкими компаниями, может быть использован в других странах.
"Уже сегодня турецкие компании работают в Венгрии, в Египте на площадке АЭС "Эль-Дабаа", а также в Казахстане и Узбекистане. Мы уверены, что их уникальные компетенции будут востребованы многократно", - сказал он.
Комаров также подчеркнул растущий интерес к ядерной энергетике в мире.
"Опыт, приобретенный турецкими компаниями в рамках проекта "Аккую", может быть применен как в Турции, так и в новых проектах за рубежом", - заявил Комаров.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
Указател на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
"Росатом" решил проблему с поставкой оборудования для АЭС "Аккую"
Вчера, 21:34
 
ТурцияВенгрияЕгипетКирилл КомаровАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Эль-Дабаа"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала