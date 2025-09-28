https://ria.ru/20250928/turtsiya-2044980624.html

"Росатом" решил проблему с поставкой оборудования для АЭС "Аккую"

АНКАРА, 28 сен - РИА Новости. Первый заместитель генерального директора - директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров заявил о решении созданной со стороны немецкой компании Siemens проблемы с поставкой системы для АЭС "Аккую" в Турции, новое оборудование установят до конца года. "Мы осознаем, что живем в реальном мире, и текущая глобальная ситуация неизбежно влияет на проект. В последние годы мы столкнулись с рядом трудностей в логистике и поставках оборудования. Например, компания Siemens без объяснения причин отказалась поставить систему вывода мощности для станции. Однако мы решили эту проблему, подключив поставщиков из России и Китая. На сегодня система практически готова к работе, и до конца года установка нового оборудования будет завершена", - приводит слова Комарова турецкое госагентство Anadolu. Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

