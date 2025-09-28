https://ria.ru/20250928/trevoga-2044907380.html

В Киевской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу

2025-09-28T13:43:00+03:00

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Броварском районе Киевской области и Черниговской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным министерства, в Черниговской области сигнал тревоги звучит почти час. В 13.07 мск тревога расширилась на Броварской район Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

