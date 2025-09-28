https://ria.ru/20250928/trevoga-2044845856.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.09.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T01:24:00+03:00
2025-09-28T01:24:00+03:00
2025-09-28T01:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_918eef21e8c53440a4014b7c5ce862e9.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 01.16 мск. В Днепропетровской области она была объявлена в 01.13 мск. В Сумской, Одесской, Николаевской, а также в частях Полтавской и Кировоградской областей сирены звучат от получаса до двух часов, а в Харьковской - уже почти четыре часа.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250928/vzryvy-2044844436.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f22944a6e1d2b0e9c25e65052f6d0a48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и семи областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 01.16 мск. В Днепропетровской области она была объявлена в 01.13 мск. В Сумской, Одесской, Николаевской, а также в частях Полтавской и Кировоградской областей сирены звучат от получаса до двух часов, а в Харьковской - уже почти четыре часа.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.